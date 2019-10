En pijama y al natural: así disfrutan Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo su luna de miel

Entornointeligente.com /

Desde el balcón de su habitación, en un hotel de Cartagena, los recién casados compartieron algo de su intimidad con sus seguidores.

“Con estas pijamas regalito de nuestros fans… que realmente son familia. LOS QUEREMOS TEAM CAICEDO VILLALOBOS! Él es mi esposo, ella es mi esposa”, escribió la actriz en Instagram.

View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Oct 20, 2019 at 10:11am PDT

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo contrajeron matrimonio este sábado, en la capital de Bolívar, luego de una relación de once años.

Aunque fue una boda privada, realizada frente al mar y a la que asistieron familiares y amigos muy cercanos, han compartido con sus fans fotos y videos.

View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Oct 19, 2019 at 9:59am PDT

LINK ORIGINAL: Caracol

Entornointeligente.com