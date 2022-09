En Perú creen posible remontada del Melgar

Entornointeligente.com /

Melgar e Independiente del Valle cuentan las horas para verse otra vez las caras en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2022.

El miércoles 7 de septiembre jugarán, desde las 19:30, en el Estadio Monumental de la UNSA. Los ecuatorianos llegan con ventaja de 3-0 que les poner un paso adelante en su intención de sumar su segunda final en la Sudamericana.

Sin embargo, los jugadores del ‘Dominó’, como también se conocer a los de Arequipa, no dan su brazo a torcer, al igual que la prensa que mantiene las esperanzas que irán en busca de lo que sería una épica e inédita remontada en esta instancia.

Depor, en su versión digital, pone sobre la mesa de debate » Las claves para una remontada «, bajo la óptica de Orlando Lavalle, técnico del fútbol peruano, y Víctor Zaferson, analista deportivo.

No recibir goles Lo que primero deberán cuidar, apunta el referido medio, será su portería y ser un ‘cerrojo’ atrás con la defensa . Escenario que lamentablemente no ocurrió en Quito, pues luego del 1-0, el equipo siguió con dudas atrás y ya para el segundo tiempo recibió los dos tantos siguientes en solo tres minutos.

Para Lavalle, el equipo no tiene que ir solo a atacar, lo primordial será mantener el cero en su portería.

Efectivos en ataque Con una zaga defensiva sólida, el otro factor será, evidentemente, buscar el gol para acortar la distancia en el marcador.

Melgar ha tenido su fortín en Arequipa, pues no ha perdido ni un solo partido en su camino en la Sudamericana. Sin embargo, el problema que viene arrastrando es la falta de gol (no convierte hace tres partidos en este certamen), más allá de que tengan al máximo goleador del torneo (Bernardo Cuesta, con ocho anotaciones).

De acuerdo a Zaferson, será fundamental, que el ‘Dominó’ se adelanté en el marcador antes del descanso .

Manejo emocional El tercer punto estará latente e irá creciendo más con el pasar de los minutos: el tema mental y la ansiedad . Los ecuatorianos irán con una estrategia definida con un 3-0 a su favor.

Melgar, por el contrario, intentará dar el golpe lo más rápido posible. En caso el marcador no se abra, el elenco arequipeño no tendrá que desordenarse y seguir calmados para no caer en el juego de Independiente.

A los dos factores mencionados, Lavalle agrega que el equipo tendrá que tener paciencia en este tipo de escenario, pero destaca, además, la serenidad que ha mostrado el equipo en otros momentos.

🇪🇨⚽️🇵🇪 ¡Formaciones confirmadas!

🏆 Así van @IDV_EC y @MelgarOficial por el partido de ida de las semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana . #LaGranConquista pic.twitter.com/8wL0FxQ7Fp

— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 31, 2022

