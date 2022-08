En octubre se vencería licitación de quienes expiden pasaportes en Colombia

Entornointeligente.com /

¿Sigue la crisis en el tema de las citas y la expedición de pasaportes ?

Darcy Quinn sigue recibiendo denuncias de oyentes que dicen que es imposible conseguir una cita para tramitar la renovación del pasaporte , que la página no funciona; y que ya hay un negocio de tramitadores a quienes si les funciona y cobran entre 30 y 50 mil pesos por conseguirle la cita.

No saben cuántos comprar, hasta cuándo va su contrato la Cancillería esta encima de hacer otra licitación, no hay tiempo y esto podría terminar en una crisis mayor si llega octubre y no se pueden expedir estos documentos. Están trabajando fuertemente en el tema.

