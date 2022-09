En Nueva York, Arce dice que la justicia del país es independiente

Entornointeligente.com /

El presidente Luis Arce, en conferencia de prensa en Nueva York (EEUU), negó ayer que exista injerencia política en la administración de la justicia boliviana y aseguró que ésta goza de independencia y acusó a organismos internacionales de no estar suficientemente informados cuando opinan de este tema. Tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, entre otras fuentes internacionales, han detectado que en el país existe injerencia y presiones en la justicia que la hace dependiente del poder político de turno. Arce participó ayer en la 77ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en EEUU, y, entre otras cosas, hablo de soberanía en la industrialización del litio, de la reivindicación marítima y rechazó la injerencia de EEUU en la lucha contra el narcotráfico. Enumeró además una recta de 14 puntos para hacer del planeta un mundo más justo.

Pregunta incómoda

Arce ofreció una conferencia de prensa en Nueva York. Una periodista le consultó que la CIDH y la Human Rights Watch han identificado una grave falta de independencia del sistema judicial. ¿Qué responde a eso?, preguntó. El mandatario dijo que «hay muchos organismos internacionales que hacen declaraciones que no están suficientemente informados. En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la Justicia». García-Sayán, en su informe tras su visita al país, dijo que «se constató también que los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados». En tanto que el GIEI advirtió «que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia. Human Rights Watch dijo que «la falta de independencia de la Justicia en Bolivia es muy grave», El jefe de Estado manifestó que existe un «problema en la justicia (que) es una deuda pendiente de resolver la demora en la resolución de casos», así como otros temas que el Gobierno boliviano va a encarar a través del Ministerio de Justicia y va a trabajar no en una reforma sino en una reconstrucción de la justicia.

Soberanía

En su discurso ante 193 países representados en la ONU, Arce reivindicó la soberanía boliviana sobre el litio, su industrialización y la forma de distribución de los recursos económicos que genere. Bolivia tiene una de las reservas más importantes de litio y despierta interés. «Rechazamos todo tipo de injerencia y afanes de desestabilización de la democracia en nuestro país con el afán de control el litio», afirmó. Arce abogó para que el «diálogo y la diplomacia puedan triunfar» y «reparar las injusticias de una guerra», que dejó a Bolivia sin acceso soberano al Pacífico. Arce hizo alusión al tema del mar en uno de los 14 desafíos planteados para enfrentar la crisis del capitalismo y avanzar en la construcción de un mundo más justo, inclusivo y equitativo.

Desacuerdo con plan antidrogas El presidente Luis Arce aseguró ayer, en la sesión de Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, que no está de acuerdo con que otros países califiquen a los «países de tránsito», luego de que el presidente Joe Biden pusiera a Bolivia en la lista de los que «no demostraron esfuerzos sustanciales» para cumplir sus compromisos internacionales de lucha contra la droga.

El mandatario boliviano recalcó que en el país tiene su propia lucha contra el narcotráfico con resultados «palpables y reales» reconocidos por organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc).

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

