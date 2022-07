En México botan a directivos y técnico por no clasificar al Mundial ni JJ. OO.

Entornointeligente.com /

«Gerardo Torrado deja su cargo como Director General Deportivo de la FMF, Ignacio Hierro como Director de Selecciones Nacionales, y Luis Pérez como director técnico de la selección sub 20», informó Yon de Luisa, presidente de la FMF, en conferencia. Torrado y Hierro ocupaban esos cargos directivos desde julio de 2019, mientras que Pérez era entrenador del ‘Tri’ sub 20 desde julio de 2021. El pasado 29 de junio la selección masculina sub 20, dirigida por Luis Pérez, fue eliminada en los cuartos de final del Campeonato de la categoría de la Concacaf celebrado en Honduras, y por ello no pudo clasificar al Mundial Indonesia-2023 ni a París-2024. El 11 de julio, la selección femenina terminó última de su grupo en el Campeonato W de la Concacaf que se celebra en México y por ello quedó fuera de la Copa del Mundo Nueva Zelanda/Australia-2023 y de los Juegos Olímpicos de 2024. Respecto a la situación de Mónica Vergara como entrenadora de la selección femenil, Yon de Luisa señaló que ella se mantiene en el cargo y detalló que su situación se definirá hasta que una Dirección Deportiva exclusiva para las selecciones femeniles, próxima a crearse, evalúe su gestión y «determine las acciones a seguir». «Los resultado obtenidos en las últimas semanas por la selección sub 20 varonil y la selección femenil significaron un duro golpe para el fútbol mexicano y, sobre todo para la afición», dijo De Luisa. Los reemplazos de Torrado y Hierro en los cargos de dirección deportiva serán anunciados en las próximas dos semanas. ?? | NOTA Se anunciaron cambios en la estructuración de nuestra Dirección Deportiva. ???? ?? https://t.co/TjTrEgSWzC #FMFporNuestroFutbol pic.twitter.com/kSdrWBPYGl

