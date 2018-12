EN MEMORIA DEL GRAN CURTIS MAYFIELD

Entornointeligente.com / [embedded content]

Hoy se cumplen 19 años de la muerte del cantante soul Curtis Mayfield . Fue uno de los cantantes y compositores más brillantes de su generación, admirado por muchos, Bob Dylan entre muchos otros. En los años 60 fue líder de uno de los mejores grupos vocales del R&B, The Impressions , A principios de los setenta inició una brillante carrera en solitario con éxitos como ‘Move On Up’ o ‘Freddie’s Dead, Theme From Superfly’, canciones de gran contenido social, pero la adversidad lo postró en una silla de ruedas cuando en agosto de 1990, durante un concierto en Brooklyn, se le cayó encima una torre de iluminación y se quedó paralizado de cuello abajo. Falleció nueve años más tarde. Recuperamos “Move On Up”, una de sus canciones más conocidas, versionada por The Jam en su última época.

