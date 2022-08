En medio de intenso despliegue en terreno: Ministros se cuadran con decisión del Presidente Boric ante renuncia de Vega

Entornointeligente.com /

Pudo ser una señal, tal como la del Presidente Gabriel Boric al no regresar a Santiago y continuar con su viaje en el norte cuando aceptó la renuncia de la ahora ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, pero varios ministros de Estado se desplegaron con actividades propias de la contigencia y de sus carteras; tal vez, un intento de retornar a la normalidad tras la intensa semana que vivió La Moneda con la primera baja en su gabinete tras la filtración de la llamada a Héctor Llaitul.

En la mañana, el ministro de Energía, Claudio Huepe , llegó hasta el Parque O’Higgins para participar del lanzamiento de la campaña preventiva «Volantín seguro», donde fue consultado por CNN respecto a la salida de la ex ministra. Ante ello, el secretario de Estado sostuvo que el Presidente «ya se refirió al tema» y que no le correspondía entregar otra declaración.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes , desplegado en la comuna de San Joaquín para encabezar la inauguración del conjunto habitacional «Madeco-Mademsa», para transformarse en una solución definitiva para 296 familias, también abordó el tema, y aunque también se cuadró con el Mandatario, dijo sentir «mucho dolor» por la situación.

» En lo personal, mucho dolor porque conozco muy bien la calidad, las condiciones y la fuerza que ha puesto en su trabajo la ministra Jeannette Vega, pero el Presidente, con todos los antecedentes del caso, ha llegado a esa conclusión y apoyamos con todo lo que ha hecho el Presidente por supuesto «, sostuvo.

El secretario de Estado también fue consultado sobre la ofensiva de la oposición en el caso Vega; de hecho, Chile Vamos envió esta semana una carta al Presidente Boric donde lo emplazan a aclarar el contacto Vega-Llaitul; una denuncia contra la ex ministra ante la Fiscalía por encubrimiento, y la conformación de una comisión investigadora y la evaluación de una posible acusación constitucional. «Cuando estamos cerca de las elecciones empiezan todo tipo de acciones, buscando pequeñas y no muy razonables ventajas, ojalá eso no lo tomáramos muy en cuenta», dijo Montes. Asimismo, ante un eventual cambio de gabinete, planteó que «eso lo decidirá el Presidente, pero será lo normal después de seis meses que haya una evaluación después de un evento tan significativo como va a ser el Plebiscito».

La ministra de Salud, María Begoña Yarza , llegó hasta la comuna de Ñuñoa, específicamente hasta el Estadio Nacional, para fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias previo al partido femenino entre la Universidad de Chile y Universidad Católica; instancia donde también fue consultada por la salida de su ex par de gabinete. » Tanto el Presidente Boric como la ministra Vallejo se han referido con bastante detalle acerca de esa temática, a mi me parece que esa es la opinión del Gobierno y me parece que está bien tratado y no me voy a referir a aquello «, acotó.

Quien también fue consultado por el tema fue el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela , quien en conversación con radio Cooperativa explicó los alcances de la declaración de emergencia agrícola multidimensional para el país. Sobre el caso Vega, sostuvo que «no nos corresponde hacer comentarios sobre esto, estamos focalizados en nuestro trabajo y creo que hay que tener tranquilidad en que se trabaja mancomunadamente, se trabaja con foco, y confiamos en la sabiduría de del Presidente y sus decisiones».

También en entrevista, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara , hoy explicó a Mega los alcances del reimpulso al proyecto de las «40 horas», poniendo énfasis en que no afectará a los sueldos y que el cambio será de manera gradual, precisamente, para no afectar al empleo.

Al ser consultada por la salida de Vega, sostuvo que «ese tema el Presidente ya lo zanjó, y en realidad no tengo nada que opinar al respecto (…) por supuesto, fue una colega, pero como señalé, el Presidente ya lo zanjó, es un tema que está resuelto y creo que tenemos que abocarnos a las tareas que tenemos que resolver hacia adelante». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com