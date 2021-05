En medio de crisis colombiana Leocenis se reúne con ex Vicepresidente Santos y embajador de Colombia ante EEUU

Entornointeligente.com / > Como parte de su gira en EEUU, Leocenis García, líder del centro derechista movimiento Prociudadanos se reunió en Washington con Francisco Santos, vicepresidente de Colombia durante los dos periodos de Uribe (2002-2010), actual embajador de ese país en EEUU.

“Colombia es también clave para Estados Unidos por su papel en la estrategia frente a la vecina Venezuela, probablemente el mayor foco de inestabilidad en América Latina” dijo García en el encuentro.

Garcia se había pronunciado un día antes en su red social con un mensaje sobre la crisis en Bogotá, que fue replicado por el ex presidente Álvaro Uribe: ” Es absolutamente ingenuo, creer que las manifestaciones en Colombia, son espontáneas. Realmente es la izquierda, y los ex mercenarios de la FARC, que están intentando desequilibrar la democracia. La violencia solo engendra más violencia” dijo García.

Sobre el encuentro con Francisco Santos, Garcia aseguró a su salida: “Hemos conversado largo, buscando una ruta para Venezuela, con el Ex Vice Presidente de Colombia, y actual embajador de Colombia en EEUU, el gran amigo de Venezuela Francisco Santos Calderón”.

Francisco Santos, el actual embajador de Colombia en EE.UU., estuvo retenido por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar y estuvo en la misma habitación, su prisión, desde el 19 de septiembre de 1990 hasta el 20 de mayo de 1991.

“Me ponía los auriculares para escuchar los partidos, cerraba los ojos y casi que me transportaba al campo. El fútbol era como escapar de esa cadena que me sujetaba a la cama y olvidarme de que podía estar muerto en cualquier momento”, afirmó en una entrevista.

García, ex preso político, líder del movimiento Prociudadanos y a quien el régimen de Venezuela expropió su grupo editorial 6to Poder hace 6 años, arribó a EEUU, para cumplir una agenda que incluye una reunión con varias personalidades de Estados Unidos y del Congreso norteamericano.

En días pasados, Garcia, fue recibido por el ex ministro de Energía de Bill Clinton, el gobernador Richardson, Keith Mines The United State Institute of Peace en Washington y Evan Ellis, del partido Republicano y miembro de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, así como asesor del Pentagono, así como con Amy Archibald, Jefa de la oficina Venezuela del Departamento de Estado. Ante había visitado al embajador James Story en Bota.

Garcia estará un par de días más en Washington, donde mantendrá reuniones con funcionarios de gobiernos y de los llamados Tanques de Pensamiento.



LINK ORIGINAL: DolarToday

Entornointeligente.com