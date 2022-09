En Margarita hoy bajan imagen de la Virgen del Valle

Entornointeligente.com /

A las 5 p.m. es el Rosario y a las 6 p.m. la misa

Con un canto a la Virgen, 83 niños de diferentes poblaciones de la isla de Margarita, estarán cantando en homenaje a la Virgen del Valle en la Lira de La Asunción, y se da comienzo a la festividd religiosa más importante del oriente de Venezuela. Estos niños fueron seleccionados entre jóvenes de las 12 escuelas de canto que hacen vida en la región insular, y lo que se busca es fomentar en los niños el interés y amor en practicar la música tradicional, cantarla y aprender a escribirla para que se preserve en el tiempo. El Obispo de la Diócesis de Margarita, Fernando Castro Aguayo, destacó la importancia de la festividad de la Virgen del Valle porque es el centenario de haber sido proclamada Patrona del oriente venezolano. Luego de este día, el 7 de septiembre en la vispera del cumpleaños, la Imagen será traslada al Camposanto a las 12 de la noche, luego habrá una misa a las 2:30 a.m., después la misa de Aurora a 5:00 a.m. y a las 8 a.m. la misa central, que será ofrecida por el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzopisbo de Cumaná, Jesús Gonzalez de Zárate. En cuanto al traje de la Virgen Cecilita Mata, escogió para hoy uno donado y confeccionado por jóvenes margariteños, y para el 8 un traje con alegoría a la guerra de Ucrania, donado por una persona de colombia. Fue confeccionado en Bogotá.

