En manos de la derecha: el capital político que arriesga la centroizquierda del Rechazo

«Los términos de una nueva Convención Constitucional –en caso de ganar el Rechazo– se conversarán después del 4 de septiembre», aseguró Ximena Rincón (DC). Por su parte, el expresidente falangista, Ricardo Hormazábal, sostuvo que tras el plebiscito de salida «tendrá que medirse la palabra empeñada». Desde la centroderecha, la timonel de Evópoli, Luz Poblete, negó la posibilidad de que los presidentes de Chile Vamos comprometan sus votos en el Congreso, antes del plebiscito, para convocar a una Convención sin necesidad de referéndum de entrada. El escenario –según diversos actores– deja incómoda a la centroizquierda por el Rechazo. Esto, porque como sector se comprometió con otro proceso constitucional, «con elección de algún órgano que redacte la nueva Constitución» y, por esa razón, la decisión de la centroderecha está anclada a ellos. «El hecho de que, por ejemplo, la derecha no diera paso a la elección de una Convención Constitucional, claramente deja a esa centroizquierda del Rechazo en una mala posición frente a la opinión pública», señaló el cientista político Mauricio Morales.

«No me imagino que la derecha se vaya a atrever a tener una postura obstruccionista. Es evidente que casi el 80% de las chilenas y los chilenos dijimos que esta Constitución no nos representa. El punto es que la propuesta no es una buena opción». Esto fue lo que respondió Felipe Harboe, el exconvencional, quien también fue senador y perteneció al Partido por la Democracia (PPD), al ser consultado por las consecuencias de que, en el escenario de que triunfe el Rechazo este 4 de septiembre, los partidos de Chile Vamos –es decir, UDI, Renovación Nacional y Evópoli– no den sus votos para llamar a una Convención Constitucional sin necesidad de plebiscito de entrada.

Para llamar a la elección de nuevos convencionales, si es que en el plebiscito de salida se impone el Rechazo, se necesita el apoyo del Congreso. El artículo de referéndum constitucional de la Carta Magna actual señala que «si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución». A raíz de esto, los senadores de la Democracia Cristiana (DC) Ximena Rincón y Matías Walker, junto a otros, presentaron una iniciativa, el 2 de agosto, que da un plazo de quince días, desde el día del rechazo, al Presidente de la República para enviar un proyecto que defina cómo continuar hacia una nueva Carta Fundamental.

La postura de convocar a una nueva Convención Constitucional de parte de la centroizquierda por el Rechazo se enreda, esto porque fuentes cercanas a las presidencias de los partidos de la centroderecha, Chile Vamos, aseguran que determinarán el mecanismo que apoyarán (Convención, comisión de expertos o comisión mixta), con o sin un plebiscito de entrada, teniendo los resultados del referéndum en sus manos.

Así, sin acuerdos previos, el académico de la U. de Talca y doctor en Ciencia Política, Mauricio Morales, asegura que en el caso de que «la derecha no diera paso a la elección de una Convención Constitucional o que trabara el proceso con un nuevo plebiscito, claramente deja a esa centroizquierda del Rechazo en una mala posición frente a la opinión pública».

La idea de saltarse un nuevo plebiscito de entrada y llamar desde el Congreso a una elección de representantes para otra Convención Constitucional, en el evento de ganar el Rechazo, fue planteada por el Presidente Gabriel Boric. El 21 de agosto –en entrevista con ‘Chilevisión Noticias’–, el Mandatario dijo que a su parecer ya se tomó una decisión al respecto cuando, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, ganó la opción por convencionales 100% electos por la ciudadanía: » Por lo tanto, repetir ese plebiscito me parece que sería redundante», planteó.

Figuras políticas y analistas aseguran que este mecanismo apuraría el fin del proceso constituyente. Así lo explicó Mauricio Morales, cuando dijo que «otro plebiscito (de entrada) lo único que hará es retrasar más el proceso constitucional, por lo tanto, ahí lo que tienen que evaluar la centroizquierda y la centroderecha es cuánto tiempo más resiste el país en un escenario de incertidumbre institucional como la que estamos viviendo».

«El pueblo de Chile fue lo suficientemente claro de que quiere una nueva Constitución, en ese escenario lo que corresponde es pasar rápidamente a la elección de constituyentes. Así que espero que los presidentes de partidos de oposición (Chile Vamos) cumplan con su palabra y apoyen esta opción», dijo Felipe Harboe, y afirmó que estaba en conversaciones de manera constante con Javier Macaya, el timonel de la UDI.

Sin embargo, las cabezas de los partidos que conforman Chile Vamos –quienes se reúnen semanalmente y señalan que han tocado el tema– no han decidido todavía qué mecanismo quieren usar para seguir con el proceso constituyente, con el cual, según indican en la interna, están comprometidos si es que gana el Rechazo.

Ante la consulta de si existe la posibilidad de que antes del 4 de septiembre los presidentes de los partidos de Chile Vamos comprometan sus votos en el Congreso en pos de convocar a una Convención Constitucional sin necesidad de plebiscito de entrada, la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, respondió que no.

«Nosotros estamos concentrados en cómo llegamos al 4 de septiembre. Nuestra preocupación principal hoy es tener a los apoderados y que gane el Rechazo. Estamos 100% comprometidos en que el proceso constituyente continúe, apoyando todos los caminos que permitan viabilizar la continuidad del proceso constituyente, y que eso nos lleve a un proceso que redacte una nueva pero buena Constitución para Chile», puntualizó.

Todo esto se da después de que el lunes Camila Vallejo, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), reiterara la invitación a los sectores del Rechazo, «desde el Partido Republicano a algunos parlamentarios democratacristianos», para que pudieran presentar una propuesta única «para dar más certeza al camino».

De acuerdo a los académicos Mauricio Morales y Tomás Duval, la derecha dejó paso a la centroizquierda en la campaña electoral por la opción Rechazo. Si no, explica Morales, esta opción » estaba condenada a la derrota, porque lo máximo a que podía aspirar era a cerca del 40 o 44 por ciento, que fue lo que sacó José Antonio Kast en la elección de segunda vuelta. Entonces, lo razonable es que los líderes de la centroizquierda protagonizaran esta opción para, de esa forma, tratar de captar votantes de centro».

El cientista político apunta que esto se expresa «en la dupla que protagonizaron los DC Rincón y Walker al proponer dos iniciativas, la primera, la rebaja del quórum a 4/7 para reforma constitucional –que ya fue aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial –, y la segunda, una reforma al artículo 142 de la Constitución, con el fin de que, si gana el Rechazo, el Presidente convoque a un nuevo proceso constitucional».

«La evidencia es que la única oportunidad en que el Rechazo retrocedió en las encuestas fue tras una semana que aparecieron liderazgos de derecha, incluido Rojo Edwards, Francisco Chahuán y José Antonio Kast. Esa semana el Rechazo retrocedió cinco puntos porcentuales y no se pudo recuperar nunca más. Por lo tanto, la decisión de la derecha fue seguir escondiendo sus liderazgos con el fin de no perjudicar su alternativa», agregó.

Chile Vamos, no jugará públicamente Este miércoles fue la última reunión entre presidentes de los partidos que conforman Chile Vamos –UDI, Renovación Nacional y Evópoli–.

Fuentes cercanas a las presidencias detallan que «con respecto al mecanismo (para conformar una nueva Constitución en caso de triunfar el Rechazo) no han descartado nada». Con esto explican que todavía sigue en pie apoyar la opción de que exista un plebiscito de entrada donde se pueda elegir entre distintas opciones y como ejemplo mencionan: Convención Constitucional, comité de expertos o comisión mixta, es decir, ciudadanos elegidos por votación y parlamentarios.

La lógica detrás de no entregar de forma pública una opción antes del 4 de septiembre, y así no alinearse todavía con la opción del Presidente y de la Democracia Cristiana –señalan– se debe a que, por un lado, están enfocados en el día del plebiscito y, por otro, a que quieren analizar las opciones y estas, aseguran, dependen del apoyo que convoquen las alternativas que se votan el próximo domingo: Apruebo y Rechazo.

Especifican, a manera de ejemplo, que es diferente un 80% de apoyo al Rechazo que otro resultado y que ese número será una de las determinantes de la opción que elijan apoyar.

Sin embargo, son claros en afirmar que «hay un compromiso férreo de todos los partidos de la coalición de centroderecha para continuar con el proceso constituyente que constituya un grupo menor a los 155 convencionales que fueron elegidos para la propuesta convencional, para que redacten una nueva Constitución».

Añaden que la continuidad del proceso constituyente no pasaría por reformas constitucionales a la actual Constitución elaborada en 1980, sino que por una «institucionalidad que nos permita redactar una nueva Carta Magna».

Ricardo Hormazábal (DC): «Después del 4 de septiembre tendrá que medirse la palabra empeñada» «Creo que cualquiera que trate de imponer vetos en Chile, de izquierda o derecha, no ha entendido nada de lo que ha pasado en el país en los últimos tres años», recalcó la senadora Ximena Rincón (DC).

¿Por qué no hacer un pacto previo entre la centroizquierda por el Rechazo y la centroderecha? «El acuerdo que tenemos quienes estamos por el Rechazo es clarísimo: escribir una nueva Carta Magna, una nueva Constitución a través de una Convención Constituyente que sea nuevamente elegida», respondió Eric Aedo, jefe de la bancada de diputados de la DC y simpatizante del Rechazo, que a diferencia de su partido tomó la determinación de aprobar el 6 de julio.

Diferente es la postura de una de las caras del movimiento por el Rechazo «Una que nos una», Javiera Parada, exmilitante de Revolución Democrática y quien más tarde fue jefa de campaña de Ignacio Briones (Evópoli) en su candidatura presidencial en 2021: «Creo que no basta con que nos digan (la centroderecha) que están de acuerdo con una nueva Constitución», aseguró hace unos días en el El Mostrador en La Clave.

«El documento (de diez compromisos de mínimos comunes en los cuales avanzar en una nueva Constitución, firmado por los presidentes de Chile Vamos) es el primer paso (…). Creo que en estas dos semanas que quedan es importante que los tres partidos de Chile Vamos, que son los que tienen los votos en el Congreso, puedan bajar la propuesta de continuidad del proceso constituyente», señaló.

Consultada sobre si es suficiente el compromiso de diez puntos de la derecha, Ximena Rincón (DC) respondió que » es un esbozo, así como el acuerdo de la izquierda sobre temas a modificar». Fue enfática en decir que «no son textos, los textos hay que discutirlos de manera paritaria, participativa y democrática a través de una Convención Constitucional» y apuntó a que hoy se vota una propuesta y que «los términos (de una nueva Convención Constitucional en caso de triunfar el Rechazo) se conversarán después del 4 de septiembre».

«Si lo quieren hacer, que lo hagan, porque cualquier esfuerzo importante para romper esta polarización agresiva me parece que es beneficioso», respondió Ricardo Hormazábal, extimonel de la Democracia Cristiana que hoy apoya el Rechazo , ante la pregunta de si era una opción para su sector aceptar la invitación que les ha hecho el Gobierno para presentar un documento en conjunto con la centroderecha.

Sin embargo, Hormazábal subrayó que no cree que «sea útil entrar en un tema de pedir avales o garantías. Aquí cada uno debe transmitir lo que piensa, y responder después por sus dichos». Dijo que «después del 4 de septiembre tendrá que medirse la palabra empeñada. El oportunismo quedará al descubierto y los grandes jueces serán la opinión pública ciudadana».

De acuerdo con su criterio, «la gente del Rechazo ha dado demostraciones de que tiene interés de que siga un proceso cuyas características no me atrevo a anunciar, porque vamos a ver qué dice el Presidente».

«¿Quién me garantiza que van a estar los votos de la alianza de gobierno en caso de reformas constitucionales (si gana el Apruebo)? Yo veo todos los días que se despedazan diciendo que están en desacuerdo. El propio Partido Comunista tiene desacuerdos internos. ¿Por qué pedirle garantías a un sector y no a otro?», sostuvo.

«El tema central, más que establecer acuerdos formales, está en construir puentes de diálogo para que la ciudadanía no considere el plebiscito un abismo. Exigir garantías en este momento es sacar al pizarrón a muchos que necesitarían dar explicaciones por conductas pasadas, pero enrarecería más el ambiente, que yo creo que ya está bastante complicado», agregó el expresidente falangista.

Mariana Aylwin, exministra de la DC y hoy integrante del grupo Amarillos por Chile, aseguró que no le extrañaría que un sector de la derecha vete los cambios, como un nuevo proceso constituyente o reformas constitucionales. Sin embargo, puntualizó que – a su juicio – «todos los partidos (de la centroderecha), salvo el Republicano, están en una disposición de que saben que no tienen otra opción. Porque el país quiere cambios, se pronunciaron por una nueva Constitución (…), eso significa que todos vamos a tener que ceder para llegar a un acuerdo que dé garantías a una mayoría».

La derecha sin apuro «El capital político que arriesga la centroizquierda es bastante importante en caso de que triunfe el Rechazo. Este sector le ha dicho al país que sí o sí va a haber otro proceso constitucional con elección de algún órgano que redacte la nueva Constitución», enfatizó el académico Mauricio Morales.

De acuerdo con Axel Callís, especialista en elecciones y director de Tú Influyes, «es un salto al vacío lo que está haciendo la centroizquierda». «Si el Rechazo saca el 60%, pienso que la derecha no va a estar apurada en viabilizar una nueva Convención Constitucional», agregó. Pero Callís apuntó que «un plebiscito de entrada para un nuevo proceso constitucional está descartado, creo que nos vamos a ir directo a la elección de algo. Creo que lo que va a haber es algo corto».

Como una «apuesta fallida para la centroizquierda por el Rechazo», es es como describió que sería la situación si la centroderecha no apoya las reformas para seguir con el proceso constituyente a través de una Convención Constitucional: «Una cosa es rechazar y otra quedarse con la Constitución de Pinochet y Lagos».

A juicio de Tomás Duval, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, » los partidarios de la derecha no han establecido un camino claro, se han quedado en señales políticas, que tienden a considerar que están dispuestos a hacer las reformas, eso lo votaron en el Congreso, han mostrado cierta disposición. Pero, en concreto, los puntos en que pueden avanzar fueron más genéricos».

Sin embargo, el historiador y máster en Ciencia Política aseguró que, si gana la opción de la centroizquierda por el Rechazo, esta «podría ganar un capital político importante, porque puede ser el núcleo que aglutine políticamente y sea capaz de buscar acuerdos entre la izquierda y la derecha. Creo que allí hay una oportunidad importante», señaló.

