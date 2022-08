«En los próximos años, cualquier tratamiento que hagamos tendrá que tener en cuenta nuestra microbiota»

Entornointeligente.com /

El programa L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’ lleva más de dos décadas premiando y apoyando a científicas de todo el mundo. Su objetivo: reconocer el liderazgo femenino y el talento joven en el ámbito científico para visibilizar su trabajo y animar a las futuras generaciones de mujeres a desarrollar su carrera en este ámbito. Este año, a nivel internacional hemos contado con la presencia de dos mujeres españolas: Ángela Nieto y Cristina Romera; y a nivel nacional se ha premiado a cinco mujeres por llevar a cabo interesantes y prometedores estudios en materia de salud. Una de ellas es Natalia Sánchez, cuyo proyecto se basa en descubrir la relación entre la microbiota intestinal y el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas.

Enhorabuena por ser una de las cinco galardonadas españolas en los premios ‘For Women in Science’. ¿Qué supone para ti y tu carrera este premio? Por un lado, me da seguridad en mí misma y en los estudios que estoy llevando a cabo, nos da visibilidad… Y, por otro lado, ayuda económicamente a mi proyecto, para que siga adelante, porque este dinero me ayuda a dar un paso adelante en mi investigación, que es empezar a investigar en organismos vivos. Además, entrar en el círculo de L’Oréal y UNESCO nos ayuda bastante a movernos, a hacer contactos…

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com