En los últimos tres años desaparecieron más de 2.200 agencias de seguros

Cada vez es más común escuchar que las nuevas tecnologías se han convertido en las detractoras de diferentes oficios e incluso de negocios que se creían consolidados. Este es el caso del sector asegurador, pues en el país se ha registrado la desaparición de 2.232 agencias de seguros en los últimos tres años, de acuerdo con un estudio reciente de Sinnetic, firma de investigación de mercado y de big data analytic. Esta caída en la renovación de matrículas mercantiles tiene su origen en la falta de adaptación tecnológica.

En el estudio elaborado por la firma, también se resalta que entre 2015 y 2018, se registraron solo 536 nuevas agencias de seguros.

Estas cifras no son alentadoras y demuestran que el negocio viene de capa caída desde la entrada de la nueva década, en un periodo en el que han acelerado las mejoras tecnológicas, pues “entre 2011 y 2014 se registraron 3.454 nuevas agencias de seguros, mientras que en el mismo periodo 1.738 dejaron de renovar sus matrículas mercantiles”, informó el mismo estudio.

Este panorama ya llamó la atención de Jorge Castaño, superintendente Financiero de Colombia quien subrayó que “si los intermediarios de seguros no se actualizan van a desaparecer”, y, además, dijo que la entidad supervisora está trabajando para que haya vinculación digital a 100% en seguros.

La falta de actualización a la que el superintendente hace referencia se evidencia en que solo 3% de las agencias tiene botón de pagos en sus plataformas de e-commerce, solo 1,3% de estas tiene perfiles comerciales en LinkedIn, y únicamente 4% produce contenido para sus redes sociales en la actualidad.

Gabriel Contreras, CEO de Sinnetic, explicó que “resistirse al acoplamiento significará perder cada vez más participación de mercado, y de insistir en esa práctica, seguramente obligue a ciertos intermediarios a cerrar sus operaciones”.

Por su parte, Daniel Serrano, experto en seguros, dijo que esta situación se debe a un problema de capacitación. “El número de agencias que se reduce obedece a que en el sector financiero se ha venido presentando una situación en donde las pequeñas agencias que no se están actualizando o que no se están capacitando y no cuentan con el proceso de idoneidad que exige la Superintendencia, genera que las aseguradoras no las vean como una opción dentro de su cadena de valor”, resaltó el experto.

Otro de los hallazgos que pueden explicar esta falta de adaptación a las nuevas tecnologías es el perfil de las aseguradoras pues, según Sinnetic, al “inicio de 2019 se estima que la edad promedio del gerente o líder de las agencias de seguros es de 53 años. Además, 78% son empresas de tipo familiar en donde solo para 17% de los casos, los hijos pretenden continuar con el negocio; mientras que 24% tiene protocolo de familia claro y plan de continuidad tras la salida del gerente”.

No obstante, Contreras dijo que más allá del perfil, el problema está en la concepción de no querer entrar en vigencia y entender el mundo digital.

ARTÍCULO RELACIONADO Fasecolda expresó su preocupación sobre posibilidad de que se grave el ahorro pensional Hay que recordar que según cifras de Fasecolda , en Colombia hay 22.668 intermediarios de seguros, 53,8% son personas naturales, 45,9% son agencias conformadas como personas jurídicas y menos de 1% son corredores de seguros.

LOS CONTRASTES Daniel Serrano Experto en seguros “Las agencias que no se están actualizando y que no cuentan con el proceso de idoneidad que exige la Superintendencia dejan de ser una opción para las aseguradoras”.

Gabriel Contreras CEO de Sinnetic “Más que la edad es la concepción de no querer entrar al mundo digital con un direccionamiento idóneo, para llegar a nuevos nichos de mercado y suplir necesidades”.

