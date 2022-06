En los alegatos finales, los 4 acusadores piden 15 años de cárcel para Áñez

Entornointeligente.com /

En la fase de alegatos finales, los cuatros acusadores del juicio «golpe de Estado II» solicitaron al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz en contra de Jeanine Áñez, mientras que la defensa de la exmandataria inició su participación. Hasta ahora, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, demandaron al tribunal que administra este proceso ordinario que imponga una sentencia condenatoria de 15 años de cárcel en contra de Añez, por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. «Por las muertes, por la lucha, por la exigencia, por el luto, por las lágrimas, por las heridas sus autoridades deben sentenciar a la señora Jeanine Áñez Chávez y a los miembros del Alto Mando Militar para establecer una sentencia ejemplificadora (.) (Pedimos) que sus autoridades emitan una sentencia condenatoria de 15 años», dijo el abogado Juan Kalleb Clemor, el representante de la Procuraduría. Durante su exposición de alegatos, al igual que los otros dos acusadores en el proceso, Juan Kalleb Clemor, cuestionó el hecho de que Añez, durante los conflictos poselectorales de 2019 y la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, haya emitido órdenes a las Fuerzas Armadas en su condición de senadora. También reiteró que ella, desde el viaje que hizo desde Trinidad hasta La Paz con la intención de asumir la Presidencia el Estado, recibió el resguardo presidencial de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. En este punto, dijo que también cometieron delitos los excomandantes y exjefes policiales, por obedecer órdenes de una asambleísta. De igual manera, dijo que fue ilegal la asunción de Añez a la Presidencia del Senado y luego a la Presidencia del Estado, debido a que incumplió lo establecido en la Constitución Política del Estado y al reglamento interno de la Cámara Alta y de la Asamblea. Reiteró que las sesiones en las que Añez asumió las presidencias de forma gradual, fueron irregulares, debido a que no hubo convocatoria, no hubo quórum y no se consideró las cartas de renuncia de Morales y de la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Tras la conclusión de los alegatos finales de la parte acusadora, cerca de las 17.30 inició su intervención la defensa de la expresidenta. El abogado Alain de Canedo empezó la exposición. Una vez que se concluya con la fase de alegatos, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz debe emitir la sentencia respectiva.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com