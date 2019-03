En la vuelta de Zidane, el Madrid le ganó al Celta

Entornointeligente.com / Zidane, en la banca merengue. En el regreso de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid nueve meses después de su marcha, el elenco merengue se impuso 2-0 ante un Celta de Vigo que no para de hundirse. Por la Fecha 28, en el Santiago Bernabéu, el entrenador que le dio las últimas grandes alegrías se reestrenó con una victoria conseguida por la ‘Vieja Guardia’ de jugadores que dio los últimos trofeos al club. La figura de Zidane, ovacionado en su salida al campo de juego, parece el mejor bálsamo para la crisis del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez convenció al segundo técnico más laureado de la historia del club, que ganó tres Champions League consecutivas, para que regrese a sacar al club de la deriva. El encuentro comenzó con la posesión repartida e incluso con el equipo visitante más incisivo. El Celta pudo ponerse en ventaja en el minuto 24 con un cabezazo del uruguayo Maxi Gómez que fue espectacularmente despejado por Keylor Navas, uno de los jugadores experimentados que regresó al once inicial, como Isco, Marcelo y Asensio. Luego el Madrid comenzó a ser más protagonista, al punto que Gareth Bale estrelló un tiro en el travesaño y el brasileño Marcelo puso a prueba al portero Ruben Blanco con un remate lejano. Poco a poco el elenco local empezó a imponer su jerarquía. En el segundo tiempo, acercándose al primer cuarto de hora, el Real Madrid pudo abrir el marcador con un remate lejano de Luka Modric desde la frontal del área que terminó en el fondo de la portería. Pero Varane tapó la visión del portero y el árbitro no convalidó el gol tras revisar la jugada con el VAR. Sin embargo, no tardó en llegar el primer gol, ya que en el minuto 62, en una jugada iniciada por Marco Asensio, Benzema asistió a Isco Alarcón para que anote el 1-0. Zidane movió el banquillo y refrescó el equipo con los ingresos de Dani Ceballos y el uruguayo de Federico Valverde en lugar de Isco y Modric. Los cambios le dieron resultado ya que, a menos de 15 minutos de final, Gareth Bale consiguió el segundo gol y dio tranquilidad a un Real Madrid que fue de menor a mayor en su rendimiento. El entrenador galo inició su segundo ciclo con un triunfo e intentará conseguir la mayor cantidad de triunfos en las 11 jornadas que quedan. La nueva era de Zidane ha comenzado.

