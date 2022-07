En la política la verdad es el arma más poderosa que existe para tumbar gobiernos

Entornointeligente.com /

Por ahí leo a algunos aporreadores acusando de mentiroso al Presidente Obrero Nicolás Maduro. Vuelvo a reiterar QUE NO ESTOY DEFENDIENDOLO, pues él está grandecito y sabe defenderse, solamente que no me parece Noble, estar acusando a alguien de mentiroso, odbiando que en la actividad política, el que no dice mentiras está más perdido que Adán celebrando el Dia de las Madres. Podíamos afirmar que más del 80 % de los mensajes que emiten los voceros políticos, religiosos, económicos, culturales y sociales están impregnados de mentiras, pues como dice el pueblo «La Verdad duele» y a nadie le gusta sufrir dolor. Este mundo, esta cultura, este sistema no sobreviven a la Verdad. ¿Usted amigo lector se imagina al Presidente de los EE. UU diciéndole La Verdad al pueblo Norteamericano? No se lo imaginan… ¿Verdad? ¿Porque tienen que exigírselo entonces a un Obrero Sindicalista, formado en la práctica de decirles mentiras a sus agremiados para se dejen explotar por el Patrón?. Y todavía crean, que éste les está haciendo un favor con darles trabajo. ¿Quieren encontrar más ejemplos de mentiras? Lean la Biblia Cristiana. Yo en lo personal no he conocido en mis 82 años de vida, a alguien que, para sobrevivir, no haya tenido que decir mentiras; siendo la sobrevivencia el primer indicador de la inteligencia de todo ser vivo.

¿Usted amigo o amiga que me está leyendo, nunca ha tenido que inventar una situación ficticia o una mentirilla para quedar bien con los demás?; ¿Si eso le sucede a usted, que se supone tiene el control de su sola persona, que no tendrá que hacer un Presidente de la República que tiene la responsabilidad de estimular la convivencia de diversos sectores antagónicos que se odian a muerte? Ahora dígame, si usted luchó a brazo partido para llegar a la Presidencia de su país con la finalidad de servirle y resulta que un sector de la población lo quiere sacar a la fuerza, utilizando la mentira como arma y usted ve que la única manera de salvarse y preservar el cargo, para el cual fue electo, es diciendo otra mentira que podría debilitar a sus enemigos, ¿usted no la diría?.

Si uno se mete en las redes, ve televisión, oye radio, por todos lados los que le entra por los sentidos son mentiras, engaños. A usted lo hacen ver imágenes que son construidas y diseñadas para engañarnos a todos, es tal que han logrado que toda la humanidad se coloque tapabocas y se vacune sin rechistar, habiéndose demostrado con la Verdad, que eso no es mas que un Negocio de las empresas multinacionales capitalistas que se lucran con la salud de la gente. ¡De que la Verdad duele, duele! A los Vencedores no les gusta oír la Verdad por parte de Los Vencidos. Es por ello que los reprimen, los callan, asesinan y hasta los desaparecen. Así ha sido siempre desde que el hombre «civilizado» existe. El primer caso lo tenemos con Caín, quien mató a su hermano Abel, porque la Verdad ante Dios, lo dejó al descubierto en sus mentiras a la hora de hacerle las ofrendas que él le hacía, Y si esta explicación no te convence y te parece mentira, te coloco el caso del Comandante Chávez que hoy está de Cumpleaños, se atrevió a decirle La Verdad al Presidente de USA, George Bush en la ONU, diciéndole que olía a Azufre, porque el dia anterior había estado allí, en otras palabras le dijo que él era el mismísimo diablo…Y que le pasó a Chávez?. Bueno, dejemos esto hasta aquí, no quiero correr la misma suerte de él.

