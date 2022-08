En la guerra del streaming, Disney busca hasta lo que Marvel ni soñó

Entornointeligente.com /

«She Hulk» que apareció por primera vez en un número de los años 80 de la revista de su primo Bruce Banner (o sea, el más famoso monstruo verde, El Increíble Hulk, que forma parte de The Avengers) lo hizo en una versión muy distinta, bastante más grotesca y políticamente incorrecta, que la que ahora personifica la ganadora del Grammy, Tatiana Maslany (talentosa actriz que además de protagonizar «Black Orphan» tuvo un importante papel secundario en la nueva versión de «Perry Mason»).

Informate más Netflix reveló un episodio sorpresa de una de sus series estreno Tal como señala el título, Maslany interpreta a una abogada, Jessica Walters, idealista y soltera a sus treinta, que cuando el espectador la ve por primera vez en medio de uno de sus casos judiciales, es aconsejada por una colega para que tenga cuidado a «ver si le sale la Hulk de dentro». Ahí es cuando el primer episodio de los 9 que tiene esta «She Hulk» cobra fuerza dado que todo se dirige a un flashback en el que aparece Mark Ruffalo como Bruce Banner (a Ruffalo/Hulk los ejecutivos de Disney+ siempre lo tienen a mano para cameos como el que hizo en la serie «Loki», del universo de Thor, pero aquí lo mejoran con un papel importante).

Este detalle no es lo único que hace que el episodio 1 de esta «She Hulk» resulte bien entrador para retener al publico con la serie, ya que la historia de cómo un superhéroe de Marvel adquirió sus super poderes siempre seduce a los fans. Así que la crónica de cómo la joven abogada se volvió verde por hacer un viaje con su primo Banner es una buena apertura para episodios que luego no mantienen el nivel, básicamente porque «She Hulk» es un híbrido que tiene un poco de todo pero escasa sustancia, empezando por un argumento flojo desde muchos ángulos.

Y es que el feminismo cotidiano, típico de sitcoms de casi todos los episodios, parece clonado de muchos shows televisivos protagonizados por mujeres empoderadas de los últimos lustros, y en este sentido no ofrece nada novedoso aunque tal vez sí sea su costado más original desde el punto de vista que esto es una producción con el sello Marvel. Luego, y aquí hay un punto más débil, dentro de este esquema de sitcom el humor no está bien escrito y muchos chistes simplemente no dan en el blanco. Luego, las escenas en la corte y otros aspectos leguleyos se parecen demasiado a los de tantas series de este género que pululan en el cable y el streaming, y además, hay personajes presentados en el primer capitulo, que sin duda estaban pensados para ser protagónicos, como el de la atractiva Titania que personifica Jameela Jamil (una experta en ponerle voces a animaciones en films como «Supermascotas» y Robot Chicken») pero que luego de ser presentada casi ni aparece por varios episodios.

Original por su aire de sitcom femenino y poco satisfactorio por su mezcla de cosas que no cierran, los creadores de «She Hulk» –dirigida por Kat Oiro y Anu Vaila- y los productores de Disney tal vez sepan algo que el público no sospecha y es intentar que la interminable franquicia de Marvel sea una especie de barril sin fondo del que salgan como por arte de magia productos como conejos, aun cuando no tengan mucho que ver con las cosas que hicieron famoso a Stan Lee.

