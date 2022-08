¡EN LA CIMA! Segundo episodio de «House of the Dragon» superó audiencia del primero y ya se confirmó próxima temporada

Entornointeligente.com /

HBO confirmó que House of the Dragon tendrá una segunda temporada antes del estreno de su segundo capítulo y no se equivocó. El público recibió de muy buena manera la noticia y lo demostró en los números del episodio estreno de este domingo. Lejos de ser una sorpresa, la precuela de Juego de tronos todavía tiene una primera temporada por recorrer, pero volver a Westeros fue algo muy esperado y se convirtió en la serie con mejor arranque en dos semanas consecutivas.

El estreno de HOTD titulado «Herederos del dragón» fue el mayor arranque de HBO de todos los tiempos, más del doble de la audiencia del debut de su predecesora Game of Thrones que fue visto por 4,2 millones de personas cuando se estrenó en 2011. Hasta el viernes los números indicaban que el piloto de la nueva ficción fue visto por 20 millones, pero la cifra se actualizó a 25 para este lunes.

Según Warner Bros. Discovery, la audiencia creció un 2% respecto a la semana pasada, ya que el primer capítulo tuvo 10 millones de espectadores y el segundo consiguió 10,2 millones de personas disfrutando de «The Rogue Prince». Esto sin dudas es un gran respaldo a la renovación de la serie.

Claro que para alcanzar la marca máxima de Game of Thrones todavía le falta. El debut de la temporada 8 consiguió 17,9 millones de espectadores y el segundo capítulo de esa misma temporada se llevó 10.3 millones, muy cerca de los números del capítulo de esta semana de House of the Dragon. Esto podría significar que pese al tibio final de la serie, la precuela logró atraer a la misma audiencia que disfrutó de la anterior serie.

La gran repercusión y recepción posiblemente haya sorprendido, incluso a los directivos de HBO y WBD: «Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche», se expresó el director de contenidos de HBO y HBO Max, Casey Bloys luego del estreno de la serie. La ficción tiene un presupuesto por episodio de 20 millones de dólares, y posiblemente esto estaba en los planes de la compañía, pero no desde el primer momento.

«House of the Dragon cuenta con un elenco increíblemente talentoso y equipo que puso su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores», agregó Bloys.

Este escenario es el ideal para HBO, ya que no solo consiguió la aprobación del público, sino que también recuperó el entusiasmo por Game of Thrones, ya que días antes del debut de House of the Dragon, la serie madre obtuvo también una audiencia alta por su estreno en la plataforma en calidad 4K.

Con estos datos inmejorables, la continuidad de House of the Dragon posiblemente ya estaba sellada, sin embargo, aceleraron esa confirmación para lograr convertir a los espectadores del primer capítulo en fieles seguidores de la serie, asegurándoles que la historia continuará más allá de la temporada 1.

House of the Dragon está ambientada 200 años antes de los eventos que se contaron en Game of Thrones y está basada en la novela de Martin, Fire & Blood (Fuego y sangre), en la que se relatan los juegos de poder de la Casa Targaryen cuando era la regente en los Siete Reinos.

El primer episodio inició presentando el conflicto central vinculado a la llegada al reinado de Viserys Targaryen (Paddy Considine) de una manera bastante azarosa. Luego de 9 años de reinado decide que es momento de anunciar un heredero al trono. Los posibles candidatos son por un lado su hermano, Daemon Targaryen (en la piel del actor inglés Matt Smith, a quien conocimos por su rol del príncipe Felipe de Edimburgo en la serie de Netflix, The Crown), y su hija mayor, la princesa Rhaenyra (Emily Alcock).

Infobae

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com