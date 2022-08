En la avenida Fuerzas Armadas se impone el dólar paralelo

Entornointeligente.com /

El equipo de 2001 realizó un recorrido por el sector y la mayoría de los consumidores consultados coincidió en señalar que en el sector predomina la tasa paralela. Otros indicaron que algunos negocios, los comercios formales, trabajan con la tasa del BCV.

Belkis Rivera indicó que «en la zona predomina el paralelo en los precios y lo cobran a Bs 6 en los negocios de los chinos y los buhoneros. Ese dólar se ve en verduras, frutas, en la comida y en los productos de limpieza».

Suheil Morales señaló que la mayoría de los locales fijan los precios por el paralelo, son pocos los negocios que trabajan con la tasa BCV. «El paralelo se ve más en los bodegones, los markets que venden víveres y los buhoneros que lo reciben a Bs 6 por el punto de venta».

Refirió que la tasa no oficial la cobran en arroz, azúcar, vegetales, frutas de temporada como cambur, lechoza, parchita, aguacate. «De una tienda o puesto al otro varía en Bs 0,50, si vas sumando es plata porque pagas en bolívares y es caro. Si está económico igual lo cobran a Bs 6».

Comentó que le han hecho recargo al pagar por el punto de venta «y no lo dicen de frente y como uno tiene la necesidad de comprar, lo hace. Si reclamo por el precio del azúcar o el papel toilette me dicen no lo compre. La gente se adapta a eso y ese es el problema».

María Fernández precisó que en el sector el dólar lo reciben a Bs 6, dólar paralelo, lo hacen en casi todos los negocios, «por ejemplo en charcuterías, los buhoneros y uno lo ve en víveres, jabones, verduras. El pago por débito lo cobran al mismo precio que reciben el dólar y además hacen un recargo de Bs 1, y uno igual tienen que comprar. Aquí predomina el paralelo».

Dilia Flores expresó que en el sector usan el paralelo a Bs 6 para fijar los precios. «Lo he visto en los chinos más que todo, en mantequilla, arroz, harina, azúcar, aceite y en productos de aseo personal».

Recargo Afirmó que le han hecho recargo al pagar con débito, «me ha pasado más que todo con los buhoneros, en los chinos sale más caro con la tarjeta. No se respetan las ofertas y uno debe tener divisas para pagar porque si no pierde dinero. Es más caro pagar en bolívares».

Indicó que le ha reclamado a los comerciantes pero necesita comprar los productos, «y los jefes transfieren, no pagan en dólares y con tarjeta sale más caro. El paralelo es el dólar que predomina aquí en las Fuerzas Armadas».

Vuelto Rosa María Onofa aquí fijan los precios por el paralelo en la mayoría de los negocios a Bs 6 y algunos a Bs 6,5, lo hacen los chinos, los que venden huevos y los buhoneros.

Los chinos dan vuelto con caramelos aunque pague con dólares o bolívares; y recargan Bs 2 por el punto para la comisión del banco».

Lisseth González precisó que en la zona predomina el paralelo, en los chinos y tiendas de cosméticos. «le piden a uno pasar el pago por Bs 6,5».

