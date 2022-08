Entornointeligente.com /

Felipe Carballo y Diego Zabala en el Gran Parque Central (20.08.2022).

Foto: Federico Gutiérrez

En la Anual ganaron los de arriba: Nacional, Liverpool y Boston River Publicado el 21 de agosto de 2022 Fútbol 1 minuto de lectura El lunes juega Peñarol, que tiene un duro partido ante Deportivo Maldonado en Paysandú. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El finde estuvo cargado de fútbol. Muy bueno, en muchas canchas. Nacional-Wanderers fue uno de ellos, más allá de que los tricolores ganaron bien 2-0 , tantos convertidos por Felipe Carballo, que juega de doble cinco pero está en todos lados. No hizo goles Luis Suárez, es verdad, pero cómo juega: sabe que atrae marcas, entonces genera espacios para los demás; en eso de jugar para otros es el mejor asistiendo, a veces hasta sin mirar, con pases estilo básquet. Los goles suyos ya vendrán. Mientras tanto, verlo vale más que cualquier entrada.

Liverpool y Boston River no le pierden pisada al bolso. Ambos ganaron como visitantes: Liverpool 2-0 a Rentistas, Boston 1-0 a Defensor Sporting. Tanto negriazules como sastres, siguen segundo y tercero en la Tabla Anual, respectivamente.

Queda lejos el viernes, pero los puntos juegan siempre. Allá, en el inicio de la cuarta jornada, que en realidad es la sexta fecha, Danubio y Torque regalaron goles por todos lados en la festejada victoria de los de la Curva de Maroñas 3-2 . Además, en un flojísimo partido, reflejo de las malas campañas de ambos, Cerrito y Cerro Largo terminaron en un 0-0 grande como el Uruguay entero.

Cierra el lunes La fecha tendrá su cierre el lunes con dos partidos. El primero será entre Albion y Plaza Colonia, el segundo entre Deportivo Maldonado y Peñarol.

Pioneros y patablancas han tenido un año irregular, más bien con flecha para abajo. Albion, que en los últimos encuentros ha tenido atisbos de buen juego unido de resultados positivos, no está en condiciones de regalar nada, porque la tabla del descenso lo apremia. Plaza Colonia, con nuevo entrenador, tampoco puede descuidar el promedio.

En esta, que es la sexta fecha, pero que en realidad es la cuarta, hay una rareza más: nadie será local entre Deportivo Maldonado y Peñarol. Los fernandinos decidieron fijar el estadio de Paysandú –en acuerdo con la intendencia sanducera–, porque no tienen disponible el Campus Municipal –que está siendo cuidado para un cuadrangular sub 20 de selecciones–. Al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, no le cayó bien la idea: «A un cuadro se le ocurrió llevarte 500 kilómetros porque sí», dijo sobre el derecho del Deportivo de fijar su localía. Ignacio Borjas, gerente de los fernandinos, manifestó: «Somos un equipo del interior y esta fiesta, si no podemos hacerla nosotros, queríamos trasladarla a otro lugar del interior, porque sabemos que los equipos de Montevideo es muy difícil que lo hagan».

6ª fecha Clausura Danubio 3-2 MC Torque Cerrito 0-0 Cerro Largo Rentistas 0-2 Liverpool Fénix 1-2 River Plate Nacional 2-0 Wanderers Defensor Sp. 0-1 Boston River

Lunes 15.30 Albion – Plaza Colonia. Parque Saroldi 19.00 Dep. Maldonado – Peñarol. Estadio Artigas

.

¿Te interesa el deporte? Suscribite y recibí el newsletter de deporte en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Torneo Clausura 2022 Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com