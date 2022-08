En Inglaterran dedican elogiosa columna a Marcelino por su rápida adaptación al Norwich

Entornointeligente.com /

Tan sólo cuatro partidos le han bastado a Marcelino Núñez para deslumbrar en Inglaterra con la camiseta del Norwich City, club con el que su primera experiencia en el fútbol extranjero.

El volante chileno se ha destacado en los «canarios». Se lució con un penal a lo Panenka en la Copa de la Liga ante el Birmingham y un golazo de tiro libre en la Championship, torneo del ascenso británico, el último sábado.

L prensa está entusiasmada con el formado en la UC. En una columna de opinión en Eastern Daily Press, el periodista David Hannant se rindió ante el criollo.

«En los últimos siete días, con dos tiros de pelota muy específicos y totalmente opuestos, creo que podríamos haber encontrado nuestro próximo héroe. Marcelino Núñez me ha llamado mucho la atención desde que se convirtió en el primer chileno en ponerse la camiseta amarilla y verde», sostuvo el reportero.

«Durante su debut contra Wigan, Núñez se mostró seguro con el balón, ordenado en su distribución y sin miedo a disparar . En general, fue un debut sólido, lo suficiente como para crear un poco de optimismo sobre él, probablemente no lo suficiente como para ganarse el estatus de héroe de culto», añadió.

Además, agregó: «En dos ocasiones en sus próximas dos apariciones, parece que lo ha hecho. El primero fue ese penal. Personalmente, no soy el mayor fanático de los penales a lo Panenka. Sí, se ven bien cuando salen, como demostró el chileno con el suyo contra Birmingham.. Sin embargo, el gran nivel de descaro y confianza para lograr uno de esos casi instantáneamente convirtió a Marcelino en el próximo héroe de culto de Carrow Road».

En esa misma línea, sostuvo: «Si quieres ganarte el amor de lo que a veces puede ser una base de fans muy difícil de complacer, disparar un misil en la esquina superior desde un tiro libre no es una mala manera de hacerlo». Luego, le dejó tarea. «Claramente, si se va a convertir en nuestro próximo héroe de la terraza, deberá mostrar consistencia», apuntó.

«Por lo que hemos visto hasta ahora de Nuñez, parece que será uno de los primeros nombres cantados en las terrazas de Carrow Road para la próxima temporada. Si puede continuar brillando, con suerte ayudará a romper estas nubes oscuras que parecen haber estado flotando durante el último año más o menos. Claramente, un hombre no puede y no hará una temporada, pero si puede ayudar a inyectar algo de alegría en nuestro fútbol, tal vez la temporada no siga siendo tan sombría», complementó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

