En fotos: Santa Fe logró su primer triunfo bajo la dirección de Alfredo Arias

Independiente Santa Fe logró su primera victoria en la la Liga Betplay . El. Conjunto capitalino de impuso ante Cortuluá por un marcador de 1-0 y llegó a cinco puntos en la tabla de posiciones.

En la primera parte del compromiso, los rojos buscaron las primeras opciones para irse arriba en el marcador. El equipo de casa empezó a elaborar jugadas de ataque para acabar con el empate en el tanteador. Sin embargo, los tulueños se hicieron fuertes y aguantaron el resultado.

Sobre el minuto 39 una acción de peligro dio el resultado esperado para los cardenales. Harold Rivera rompió la igualdad tras una jugada elaborada por el conjunto rojo. El 1-0 parcial le dio seguridad a los bogotanos que se marcharon al entretiempo con buenas sensaciones, pese a no llevar una diferencia amplia.

Para la segunda mitad Santa Fe saltó al campo de juego buscando aumentar la diferencia. Los dirigidos por Alfredo Arias intentaron marcar más goles. Sin embargo, la reacción del cuadro visitante no le permitió tener muchas opciones a los rojos. Cortuluá empezó a generar fútbol en la mitad del campo y consiguió acercarse a la portería de Leandro Castellanos.

Al minuto 68 una falta de Andrey Estpiñan puso en aprietos al ‘León bogotano». Tras la revisión del VAR , el jugador vio la tarjeta roja por parte del central del compromiso. Mala fortuna para el delantero que se marchó con solo 15 minutos en campo.

Al final, los locales lograron mantener la ventaja pese a quedarse con 10 hombres 20 minutos antes del pitado final. Con este resultado los rojos llegaron a cinco unidades tras sus empates ante Equidad y Águilas Doradas.

En la siguiente fecha Santa Fe visitará al Junior en Barranquilla. Los cardenales y tiburones se medirán el próximo sábado 23 de julio a las 06:10 p.m.

