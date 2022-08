En El Veintitrés siguen clamando por alumbrado en las calles y la recolección de  la basura

Entornointeligente.com /

Eduardo Viloria/DLA.- No es la primera vez que formula públicamente Pedro Daboín los planteamientos y necesidades del Veintitrés, localidad agrícola y pecuaria capital de la parroquia Junín, del municipio Sucre, ubicada a orillas de la vía que conduce a la Ceiba, poblado que cada día acusa las consecuencias del abandono a que ha estado sometido, tanto por el gobierno nacional, como el regional y el municipal.

Aquí están en pésimas condiciones las vías de comunicación, comenzó por señalar Pedro Daboín, especialmente la carretera que conduce de la Casa Hugo Chávez hacia Horcón Sur, dijo el declarante, añadiendo a la gran cantidad de huecos que hay en el poblado, las calles en completa oscuridad en la noche, pues la Alcaldía nunca más volvió a sustituir las bombillas quemadas, que son muchas, aclaro.

De la basura ni se diga, para los habitantes del Veintitrés no hay servicio de aseo Urbano, siendo depositado ahora la basura en un pequeño parque, ubicado frente a la Unidad Educativa del poblado, optando los vecinos por quemarla en la noche, pues no pueden tener las residencias llena de desperdicios, dijo Daboín.

Recuerda el declarante, que la Ambulancia del Ambulatorio local se la trajeron un buen día para Sabana de Mendoza, para repararle una falla de bujías, nunca más la regresaron, preciso Daboín, quien insiste en la problemática y solución de los problemas que plantea y no se cansará de replantear, pues es inconcebible que para nosotros no haya gobierno que nos solucione los problemas que padece la comunidad en general, como lo que te he referido, dijo Pedro Daboín al despedirse.

Tags: Km 23 Panamericana Trujillo Siguiente Alexander Ponce preside la Caja de Ahorro de la Policía Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com