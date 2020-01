En el Saime de Sabaneta desconocen si el trámite de pasaportes será por Caracas

Entornointeligente.com /

Según una vocera del Saime de Sabaneta, las oficinas regionales “solo son centros de procesamiento de datos de los solicitantes y, luego, nuestra tarea es únicamente hacer entrega del documento”

Maracaibo- El miércoles 9 de enero se conoció extraoficialmente, por información recibida de fuentes dignas de todo crédito, que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) decidió que las solicitudes para la tramitación del pasaporte y prórrogas, así como la posterior entrega del documento se efectuarán exclusivamente en Caracas.

Para conocer mejor la veracidad de esta información, QUÉ PASA se dirigió ayer miércoles al Saime de Sabaneta, donde no pudo obtener información alguna. Hoy jueves nuevamente nos trasladamos a las instalaciones del Saime de Sabaneta del municipio Maracaibo e insistimos en recibir información al respecto.

Nada oficial Según una vocera del Saime de Sabaneta, las oficinas regionales “solo son centros de procesamiento de datos de los solicitantes y, luego, nuestra tarea es únicamente hacer entrega del documento. Las solicitudes de cita son por medio de la página web de la institución, nosotros no tenemos manera de recibir o procesar una solicitud”.

Ante la pregunta sobre la nueva modalidad que obligaría a los solicitantes a viajar a la capital venezolana, la funcionaria aseguró no haber recibido ninguna notificación oficial, le consultó a otros funcionarios de menor rango si sabían algo al respecto y éstos sólo se alzaron de hombros y negaron con la cabeza.

La misma funcionaria informó que actualmente están procesando alrededor de 200 solicitudes de pasaportes y que todos los días entregan las libretas y las prórrogas.

Cabe destacar que ayer el Saime sostuvo que la emisión del pasaporte permanecerá anclada a la criptomoneda nacional, el Petro, y tendrá un valor de 3,35908632 petros (Bs 10 millones 798 mil 913 con 62 céntimos), mientras que la prórroga tendrá el valor de 1,67954316 petros (Bs 5 millones 626 mil 396 con 12 céntimos).

Denuncias de los usuarios En la propia sede del Saime de Sabaneta, QUÉ PASA recibió denuncias de usuarios que se quejaron por los retrasos a los que son sometidos por fallas en la plataforma del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería o de la atención que brindan en la sede del ente.

“Tengo año y medio esperando el pasaporte de mi hija menor de edad. Ahora vengo y me dicen que el 4 de enero el Saime decició cancelar el proceso y que debo volver a hacer la solicitud, volver a pagar por el trámite más de 10 millones de bolívares. ¿La razón? Pues ellos alegan que es mi culpa por no pagar una verificación, pero jamás se nos informó que debíamos hacer esa diligencia aunque desde junio de 2018, cuando fue la cita de mi hija, mi esposa y yo hemos venido, al menos, una vez al mes y jamás nos informaron nada”, denunció Juan Urribarrí.

“Otra vez me voy con las tablas en la cabeza. Tramité la prórroga de mi pasaporte desde hace ocho meses y nada que llega. Si siguen así, esa vaina me va a llegar vencida. No entiendo cómo hay gente que la pide y enseguida les llega. Yo creo que aquí quien manda es el tipo de los billetes verdes”, se quejó Luis Vásquez.

“Esto es una locura. Yo migré a Ecuador, llevo dos años viviendo allá. Me vine a pasar Navidad con mi familia y como venía para Maracaibo quise renovar mi cédula vencida. La solicité el 2 de diciembre, ya me tengo que ir de nuevo a Ecuador y no me dan la cédula. Lo ilógico es que en el Consulado Venezolano en Guayaquil renové mi pasaporte vencido y me lo entregaron el mismo día de la solicitud. No entiendo cómo es posible que en otro país sí funcionen las cosas”, se lamentó Julio Machado.

“Mi esposo tiene 11 meses esperando la prórroga. En noviembre le dijeron que debía pagar 81 mil bolívares más para que finalmente le llegara. Hizo el depósito en el banco, trajo el baucher y nada. La bendita prórroga sigue sin llegar”, denunció Mariela Cohen.

