En el primer discurso de Carlos III como rey le brindó un emotivo homenaje a su «querida madre»

En un emotivo discurso, el primero como rey de Inglaterra, elogió la ternura, el humor y la capacidad de su madre para ver lo mejor en la gente.

Carlos III , de 73 años, anunció que el príncipe William , el heredero, y su esposa, Catherine , se convertirán en príncipe y princesa de Gales , e igualmente expresó su amor por su otro hijo, el príncipe Harry y su esposa Meghan.

La reina Isabel II falleció el jueves en el castillo de Balmoral a los 96 años y tras 70 como monarca.

» Su dedicación y devoción como soberana nunca vacilaron a través de momentos de cambio y de progreso , a través de momentos de alegría y celebración y a través de momentos de tristeza y pérdida», dijo Carlos III en un mensaje televisado desde el Palacio de Buckingham y con una foto de Isabel II a la izquierda.

Sobre su esposa desde hace 17 años, Camila, dijo: » Cuento con la ayuda de mi querida esposa Camila . En reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio desde hace 17 años, se convierte en mi reina consorte».

«Sé que estará a la altura de las demandas de su nuevo puesto con su continua devoción, en la que tanto he confiado».

«Les hablo hoy con sentimientos de profunda tristeza. A lo largo de su vida, su Majestad la reina, mi amada madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y mi familia. La deuda que tenemos con nuestra madre es la mayor que una familia podría llegar a tener, por su amor, cariño, guía y ejemplo», manifestó el rey.

«Homenajeo la memoria de mi madre y honro su vida de servicio público», dijo Carlos III. Sé que su muerte genera mucha tristeza a muchos de ustedes y comparto con ustedes ese sentimiento de pérdida sin medida», dijo.

«Cuando la reina llegó al trono, Reino Unido y el mundo aún estaban enfrentando las privaciones y los efectos de la Segunda Guerra Mundial (…) En el curso de los últimos 70 años hemos visto a nuestra sociedad convertirse en otra con muchas culturas y creencias. Las instituciones del Estado también han cambiado. Pero a través de los cambios y los desafíos, nuestra nación y la gran familia de territorios reales, de cuyos talentos, tradiciones y logros estoy profundamente orgulloso, han prosperado», afirmó.

«Nuestros valores se han mantenido y deben seguir constantes . El papel y los deberes de la monarquía también permanecen, así como la relación particular y la responsabilidad con la Iglesia de Inglaterra, en la que tan enraizada está mi fe», señaló Carlos III.

«Como hizo la reina con una devoción inquebrantable, yo también prometo, durante el tiempo que Dios me dé, ser fiel a los principios constitucionales que están en el corazón de nuestra nación . Vivan donde vivan en Reino Unido o en los territorios reales a lo largo del mundo y sean cuales sean sus creencias me comprometo a servir con lealtad, respeto y amor como he hecho durante mi vida», sostuvo.

«Mi vida por supuesto cambiará al asumir mis nuevas responsabilidades. No será ya posible para mí dedicar tanto tiempo y energía a las acciones de caridad y a los asuntos que tanto me importan, pero sé que este importante trabajo continuará en manos de otros», aseveró.

El rey también tuvo palabras para sus hijos, los príncipes William y Harry .

«Como mi heredero, William asume los títulos que tanto han significado para mí», dijo Carlos III, que nombró a William príncipe de Gales, título que él mismo ostentaba.

«Con Catherine a su lado, sé que nuestros nuevos príncipe y princesa de Gales continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones como país», agregó.

«Quiero expresar mi amor por el príncipe Harry y por Meghan mientras continúan su vida en el extranjero», dijo sobre la pareja, radicada en Estados Unidos y alejada de los deberes reales .

