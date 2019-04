En el ojo comercial el “oro verde”

Entornointeligente.com / Ante la amenaza de un cierre fronterizo entre Estados Unidos y México —el principal suplidor de aguacates de la nación continental— el precio del fruto ha aumentado en un 34% en los últimos días en ese mercado y se estima que —de cumplirse más adelante la amenaza del presidente Donald Trump—, su costo podría triplicarse y el producto agotarse en un periodo de tres semanas.

Por el momento, la historia para Puerto Rico es otra. Aunque una parte de los aguacates importados a la Isla son de México, el comercio local no necesariamente se verá afectado porque se suple mayormente con la producción de República Dominicana.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura (DA), en la Isla se consumen unos 75 mil quintales de aguacate anualmente, pero se producen mucho menos de 9 mil quintales en la actualidad. La producción local ahora es más limitada como resultado de la devastación ocasionada por el paso del huracán María y se informó que hace casi 30 años se llegó a producir aquí sobre 70 mil quintales del fruto. Al presente los aguacates en supermercados se consiguen entre $2 y $2.50, y antes del huracán María en 2017 se llegaron a vender en poco más de $1.

Pull Quote Va a tomar más de cuatro años reponer todos los árboles que se perdieron y entrar en producción. Los que quedaron en pie, se tardan dos años y ya están en producción. No sabemos todavía cuántos aguacates se producirán, pero estimamos que no serán más de 9 mil quintales.

Carlos Flores Ortega,

secretario Departamento de Agricultura

Isamari Castrodad, vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas y Desarrollo de Negocios de Supermercados Pueblo, sostuvo que —en comparación con la producción local— el país dominicano les garantiza poder satisfacer el sustancial apetito que tienen los boricuas por los aguacates y ofrecer precios bajos por unidad.

“La procedencia de la mayoría de nuestros aguacates son de República Dominicana. Siempre buscamos darle prioridad al producto local, pero si nos garantizan consistencia y disponibilidad. En este caso, la producción en Puerto Rico no suple la demanda de nuestros clientes y es República Dominicana la que nos ha ofrecido consistencia y buenas ofertas”, detalló Castrodad.

Por su parte, Iván Báez, director de asuntos corporativos de Walmart Puerto Rico, indicó que tanto Walmart como Supermercados Amigo y Sams Club, también se suplen de República Dominicana. Sostuvo, además, que la producción local es informal por lo que no pueden depender del producto local y por ello la importación permite normalizar el suministro.

Mientras, el secretario del DA, Carlos Flores Ortega, indicó que para el 2017 la Isla producía sobre 10 mil quintales de aguacate y que tras el embate de María, todos los cultivos se vieron severamente afectados. “Va a tomar más de cuatro años reponer todos los árboles que se perdieron y entrar en producción. Los que quedaron en pie, se tardan dos años y ya están en producción. No sabemos todavía cuántos aguacates se producirán, pero estimamos que no serán más de 9 mil quintales”, acotó.

“Nosotros dependemos de la importación y es más barato que producir los aguacates. República Dominicana desde hace años ha sido el mayor importador en Puerto Rico. Esto (lo que se cosecha localmente) no dará para suplir la demanda de los supermercados, sino más bien para suplir a plazas de mercado y restaurantes. Esto —más allá de un problema— se puede convertir en una oportunidad para intentar aumentar la siembra”, agregó Flores Ortega.

El agrónomo Edrick Marrero aseguró que el Colegio de Ciencias Agrícolas tiene identificadas sobre 40 variedades de aguacates en las Estaciones Experimentales Agrícolas de Isabela y Juana Díaz, que comienzan a entrar en cosecha a finales del próximo mes de junio. También comentó que en Moca —donde normalmente se realiza la producción comercial del fruto— cuentan con una finca de 50 cuerdas de terreno en producción.

“Pese a que hay un aumento en la producción tras María, no habrá un volumen suficiente para suplirle a los supermercados locales. Se pueden sembrar mil cuerdas de aguacate y como quiera no serían suficientes”, sentenció Marrero.

Necesario el aumento en producción

El consumo de aguacate en Estados Unidos ha ido escalando significativamente en la última década y México suple más de un 80% de los aguacates que consumen los estadounidenses. Se estima que el valor de estos equivale a $2.1 mil millones aproximadamente o 900 mil toneladas. Ante la posibilidad de la ruptura comercial entre ambos países, si Puerto Rico estuviera produciendo a mayor escala, podría exportar sus aguacates.

“Esto presenta unas oportunidades porque limita la competencia, pero no tenemos la producción suficiente. Hay competidores en el Caribe que están listos para aumentar producción y exportar”, mencionó el titular de Agricultura.

Asimismo, Marrero señaló que hay mucha oportunidad y espacio para aumentar la producción local, al tiempo que reconoció que esto podría contribuir al desarrollo económico del país. “Se puede sembrar más y se va a vender, pero en lo que levantamos la industria podemos tardar años. Estamos en desventaja en comparación con países como Colombia y República Dominicana. Tenemos oportunidad y hay que aumentar los esfuerzos de exportación. Si hay un producto idóneo y seguro para exportar, son los aguacates”, puntualizó.

