En el MAS exigen a Torrico pedir disculpas a Eva Copa y opositores lo llaman «machista»

Dos legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) exigieron este martes al viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, pedir mínimamente una disculpa a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y a todas las mujeres por la alusión que hizo en un evento de su partido. El senador del MAS Rubén Gutiérrez calificó como fuertes las palabras emitidas por Torrico durante su discurso en la inauguración de una Escuela Política del MAS en El Alto y consideró que desde todo punto de vista la autoridad debe pedir disculpas. «Él tiene que asumir su responsabilidad, disculparse. Aclarar bajo qué circunstancias ha planteado, ha opinado o se ha expresado de esa forma, pero él tiene que responder, ante todo lo mínimo una disculpa», refirió Gutiérrez. El parlamentario manifestó que siendo autoridades de Estado debe primar el respeto ante todo. Y como la aludida fue la alcaldesa de El Alto espera que (ella) pida explicaciones al viceministro. «Nosotros planteamos siempre un nivel de respeto máximo en cualquier institución como autoridades públicas», añadió. Torrico, al realizar una reflexión sobre la unidad y las peleas internas en el MAS, afirmó: «Porque si fuéramos tan comprometidos con el Movimiento al Socialismo, discúlpenme la frase: ni por putas la loca sería pues alcaldesa de El Alto». La alcaldesa de esa urbe es Eva Copa, disidente del partido gobernante. Copa salió victoriosa con el 68,7% de apoyo electoral en El Alto. Después que el MAS le negó la posibilidad de ser candidata decidió pugnar por la silla municipal con la sigla Jallalla y ganó con un amplio margen en relación al candidato del partido azul. Esta jornada la autoridad nuevamente se refirió al tema y aseguró que no insultó a la alcaldesa al aludirla y llamarla «loca»; además, sostuvo que la respeta y que «es su amiga». La diputada oficialista Zulay Mamani dijo que no puede recomendar nada a Torrico, pero consideró que la autoridad debe pedir disculpas públicas a todas las mujeres del país. «Es un evento político que se ha hecho, es una socialización, por lo cual me parece más coherente que haga unas disculpas públicas a todas las mujeres, ya sea a quién sea a la que se ha referido, pero de alguna u otra forma los medios de comunicación han ido tergiversando el discurso lo que se ha ido indicando dentro de la socialización», sostuvo la diputada. Según la interpretación del presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, las palabras vertidas por Torrico apuntaron a la actitud de algunos compañeros del MAS-IPSP y no se dirigió específicamente a una persona. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes manifestó que Torrico, conocido como «satuco», mostró su verdadera identidad masista como «machista» al referirse de esa manera a una autoridad municipal. «Ha mostrado su verdadera cara machista, misógina, la cara del MAS, tiene que haber una sanción interna porque ya es el colmo cómo el MAS es tolerante contra este tipo de violencia contra la mujer», sentenció. Entre tanto, el dirigente y abogado indígena Roberto De La Cruz señaló que es un insulto y un delito de violencia contra la mujer el hecho de que el viceministro haya llamado «loca» a Copa. «Esto es un insulto y delito de violencia política de un ‘satuco’ que desde su infierno hiere a una mujer de El Alto», protestó. «Yo, como hombre de derecho y exdirigente de esta ciudad no puedo permitir que las mujeres sean objeto de violencia por una autoridad machista y patriarcal que mella la dignidad de una mujer como Eva Copa», acotó.

