En el HVS están atentos ante posibles casos de viruela del mono

Entornointeligente.com /

Cuando ingresa un paciente con lesiones sospechosas se toman muestras

ELIZABETH FLEURINE

«La probabilidad de que se presentes casos de viruela del mono en Venezuela son altas, ya que países cercanos a nosotros ya tienen varios casos registrados, sin embargo, esta enfermedad no es tan contagiosa como el Covid-19 y tampoco es tan mortal».

Así lo detalló Francisco Linares, infectólogo del Hospital Victorino Santaella, quien añadió que una emergencia sanitaria por viruela símica es bastante baja porque es una enfermedad de estrecho contacto, es decir de persona a persona, sin embargo, esto no significa que la población deba bajar la guardia.

«Está enfermedad comienza principalmente con síntomas virales, catarrales, gripales, dolor de cabeza, mialgia y al tercer o cuarto día es que comienzan aparecer las lesiones en la piel».

Señaló que desde que se dio a conocer la enfermedad, en el área de epidemiología del HVS se viene tomando muestras a todos los pacientes que ingresan con lesiones sospechosas en la piel, así como un hisopado nasofaríngeo para descartar o confirmar la enfermedad.

«Hay que hacer énfasis y educar a la población, si una persona tiene síntomas gripales, dolor abdominal, diarrea y vómitos y luego presenta lesiones extrañas en el cuerpo, debe ir al médico para que se les realice las pruebas pertinentes. Generalmente estos pacientes no son hospitalizados, ya que no es una enfermedad grave por lo que no hay necesidad de entrar en pánico ni alarmarse».

Agregó este virus sobrevive más tiempo en medios externos como paños, sabanas y la ropa, por lo tanto, es importante que se higienicen adecuadamente y se tomen precauciones sanitarias como el uso de guantes, tapaboca y distanciamiento social para evitar la transmisión del virus.

«Hay que tener en cuenta que esta enfermedad no tiene cura, por lo tanto, hasta que todas las lesiones en la piel del paciente no se hayan secado debe permanecer aislado, ya que por las goticas o secreciones puede contagiar a otros», explicó./EF/rp

Tags: diario avance HVS viruela del mono

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com