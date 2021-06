En el Hotel Alba Caracas solo están colocando la segunda dosis de la vacuna china

El calvario de los adultos mayores que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa en Caracas se intensificó este lunes cuando llegaron al Hotel Alba Caracas y les volvieron a decir que no serían inmunizados, peor aún, que tenían que esperar un mes más para volver. Llevan tres días esperando y haciendo largas filas, algunos calificaron como una «burla» y una «falta de respeto» que los tengan allí, desde la madrugada, esperando de pie para que luego los manden a sus casas porque se acabó la «SputnikV».

Al final de la mañana, la periodista Aymara Lorenzo confirmó que este lunes solo estarían colocando la segunda dosis de la vacuna china. Filas kilométricas, cansancio, molestias, es lo que se evidencia al frente del antiguo Hotel Caracas Hilton, en pleno centro de la capital. Para muchos de ellos ha sido muy complicado trasladarse hasta el lugar. Han dormido poco, algunos ni siquiera han comido. Hoy tendrán que regresar a sus casas y esperar un mes más para volver a esperar que les pongan la segunda dosis requerida para completar el tratamiento de inmunización contra el Covid-19.

#21jun 11:03 Aunque no lo quiera quien vaya por la segunda dosis de #Sinopharm al #AlbaCaracas es incluido en el Sistema Patria, con el argumento de contabilizar la dosis. “Si no se registra no se vacuna”, me dijo una señora.

— Aymara Lorenzo (@aymaralorenzo) June 21, 2021 #21jun 10:01 am. En el #AlbaCaracas solo están colocando segunda dosis de la vacuna china. pic.twitter.com/fMByJfdkbh

— Aymara Lorenzo (@aymaralorenzo) June 21, 2021 Artículos Relacionados Huir de Venezuela mientras la madre duerme: Crónica de un…

Brote de Covid-19 en ancianato San Vicente De Paúl deja más…

#21Jun 🇻🇪 Reportan desde el Centro de Vacunación del hotel #AlbaCaracas que no hay disponibilidad para la segunda dosis de la vacuna Sputnik-V y estarían colocando la inmunización china como reemplazo a la rusa. #TVV #TVVNoticias

📹: @aymaralorenzo pic.twitter.com/AIV8ovlyZp

— TVV Noticias (@TVVnoticias) June 21, 2021 #ATENCIÓN Una funcionaria informa en el #AlbaCaracas a esta hora que no habrá segunda dosis de la vacuna rusa. Las personas deben volver después del 19 de julio.

— Radio Caracas Radio (@RCR750) June 21, 2021 #21jun 8:08am falsa alarma de vacunación en el #AlbaCaracas con la segunda dosis de#SputnikV. Funcionaria explica cuando deben volver. “Y si es domingo venga el lunes” dijo pic.twitter.com/XHgKPYQ2m0

— Aymara Lorenzo (@aymaralorenzo) June 21, 2021 #21jun 6:40 am. La fila para la segunda dosis de #vacunación es en el pasillo de la estación del metro. La primera dosis hacia la entrada principal del #AlbaCaracas pic.twitter.com/D5ykISsBuZ

— Aymara Lorenzo (@aymaralorenzo) June 21, 2021 #albacaracas #vacunacion 6:24AM empieza el show: Militares dicen a adultos mayores (que han hecho cola desde las 2am) que no hay segunda dosis de #SputnikV , que vengan en un mes. Llevan 3 días en esto @Naldoxx @EfectoCocuyo @CronicaUno @CaraotaDigital pic.twitter.com/z87DsvGNQc

— Pilar Navarro (@pilarnavarrob) June 21, 2021 #21jun 6:05am “La vacuna rusa a partir del mes que viene” dice el GN que camina por el pasillo contiguo al #AlbaCaracas donde las personas hacen fila. pic.twitter.com/C9htaeail1

— Aymara Lorenzo (@aymaralorenzo) June 21, 2021 #21jun 5:43 Cola en inmediaciones del #AlbaCaracas para segunda dosis de vacunación. Se suman las personas que la recibieron este domingo por suspensión de jornada por el Día del padre. pic.twitter.com/AFT0jnqXCy

