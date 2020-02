En el Herediano anotar es cosa de todos

Entornointeligente.com /

En el Herediano prácticamente un equipo completo, a excepción del portero, ya sabe lo que es celebrar un gol.

Los florenses visitarán este domingo, a las 3 p. m., el Estadio Ebal Rodríguez de Guápiles para enfrentar al Santos, con el cartel de ser el equipo más goleador del Torneo de Clausura 2020, al contabilizar 15 tantos, los cuales fueron marcados por 10 distintos jugadores en las siete primeras fechas.

El conjunto santista llega como una de los das escuadras menos goleadas, pues junto con el Saprissa suma cinco tantos en su contra, aunque con un partido menos.

Después de perder a sus dos principales artilleros como eran el mexicano Bryan Rubio, quien regresó al fútbol azteca, y el nacional Francisco Rodríguez, fichado por el Tolima de Colombia, quienes aportaron 18 dianas el torneo anterior (nueve cada uno), los florenses apostaron a la juventud y un juego colectivo y de velocidad por las bandas.

Los cuatro defensas, tres volantes y tres delanteros lograron vulnerar la portería contraria, demostrando que la cuota goleadora no es exclusiva de los artilleros, sino que todos se combinan para sacar los resultados y festejar junto con la grada.

Distribuidos . En la zaga los defensores Keyner Brown, Ariel Soto, Aarón Salazar y Orlando Galo suman un tanto. Salazar anotó el miércoles ante Universitarios (5-2) su primera conquista con el Team , mientras Galo su primera anotación en la máxima categoría.

Mientras tanto, en el medio campo Rándall Azofeifa suma una conquista de penal, mientras Gerson Torres y Nextaly Rodríguez con tres dianas cada uno, son los máximos artilleros de los florenses.

En la ofensiva Albert Villalobos tiene un gol, al igual que Brayan Rojas, quien frente a La U debutó en la red con los rojiamarillos. El veterano Yendrick Ruiz tiene dos tantos para completar las 15 concreciones de los florenses en el campeonato.

Brayan Rojas, quien llegó al Team para el Clausura tras su paso por el fútbol de Noruega, comentó que el gol le da confianza, pero es claro que pelear un puesto es difícil por la calidad del plantel.

“Herediano es un equipo que genera muchas opciones de gol. La anotación me llena de mucha motivación, pero también tuve un par de opciones que me detuvo el portero Daniel Cambronero que debían terminar en la red. Esas ocasiones no hay que fallarlas, pero poco a poco voy tomando ritmo y minutos en la cancha”, afirmó Rojas.

El celebrar por primera vez una conquista en la máxima categoría será uno de los momentos inolvidables para el defensor Orlando Galo, quien fue el encargado de marcar la quinta conquista frente a la ‘U’ y la 15 de los heredianos.

“La verdad fue mi primer gol después de cuatro años en la Primera División. No lo voy a olvidar porque la pegué con zurda que no es mi pierna hábil. En el equipo anotamos todos, por ejemplo ante Universitarios marcamos tres de la línea defensiva; Ariel (Soto), Aarón (Salazar) y yo. Como defensas estamos pendientes a nuestro trabajo, pero también tenemos olfato de gol”, dijo Galo.

Precisamente Aarón Salazar confesó su felicidad, pues aunque ya había gritado gol con San Carlos, es la primera vez que lo hace con el conjunto rojiamarillo.

“Mi primer gol con el Herediano lo catalogo como un sueño. Imagínese que yo estoy entrenando en este club desde las ligas menores y es muy grato para mí celebrarlo en el Rosabal Cordero. Ante Universitario anoté, ganamos, somos sublíderes y el equipo más goleador. Solo faltó dejar el marco en cero. Todos esto da mucha confianza para lo que viene”, explicó Salazar.

