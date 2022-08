En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria: Esposa del activista Gabriel Blanco denuncia que cumple 45 días detenido en la PNB

Entornointeligente.com /

Han sido 45 días de mucho pesar en casa de Diannet Blanco. Días de recordar sus años como presa política, que finalizaron con un «eran órdenes superiores». Con la detención de su esposo, el activista humanitario Gabriel Blanco, a Diannet le ha tocado revivir su propio proceso. Este viernes 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Gabriel Blanco cumple 45 días detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara.

«Mi esposo, Gabriel Blanco, trabajador humanitario, se encuentra detenido. Hoy se cumplen 45 días. Sigue detenido de manera arbitraria en la PNB. Fiscalía no ha presentado el acto conclusivo, los abogados no han tenido acceso al expediente», explicó Blanco en el contexto del foro celebrado este viernes.

«La Fiscalía debería pronunciarse. Lo que me informan los abogados es que entre lunes y martes se presenta el acto conclusivo. Eso quiere decir si van o no a juicio, cosa que me llena de incertidumbre, porque Gabriel Blanco fue detenido sin pruebas, le dictaron medida privativa de libertad sin pruebas, no se les ha dado acceso al expediente a los abogados. ¿Qué alegan para dejarlo detenido?», subrayó.

Los abogados, reitera, no han visto el expediente, por lo que no se sabe cómo avanza el proceso.

Diannet considera que la detención de su esposo forma parte «de una razzia represiva, que ha venido criminalizando y encarcelando a personas que han denunciado violaciones de derechos humanos y haciendo activismo con el trabajo humanitario».

Reiteró su exigencia al Ministerio Público para que se cumpla con el debido proceso. Destacó que la Defensoría del Pueblo visitó a Gabriel Blanco, «le hicieron una entrevista»; los funcionarios hicieron énfasis en que se trata de una detención arbitraria. «Esperamos que esta comisión que fue a visitar a Gabriel esté haciendo el enlace ante Fiscalía para velar por el debido proceso».

