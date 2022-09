En el Día de Clemente, Tampa Bay hace historia con lineup de puros latinos

Entornointeligente.com /

16 Sep, 2022 | Toronto. El manager Kevin Cash no se dio cuenta sino hasta más o menos la mitad de lo que terminó siendo una victoria por 11-0 de sus Rays sobre los Azulejos que había hecho historia con el lineup que escribió la tarde del jueves. El tercera base cubano Yandy Díaz tampoco pensó en nada cuando revisó la alineación, quizás porque dejó de leer cuando se dio cuenta que aparecía como primer bate.

Y no fue sino hasta después del último out que el venezolano René Pinto se dio cuenta de lo que había pasado, cuando le pidieron que posara para una foto en el Rogers Centre junto a los otros ocho jugadores de posición que iniciaron por Tampa Bay, todos ellos nacidos en países latinoamericanos y además vistiendo camisetas con el Nro. 21 en el Día de Roberto Clemente.

Fue una ocasión perfecta para un momento histórico, el primer lineup compuesto exclusivamente por jugadores nacidos en Latinoamérica en la historia de las Grandes Ligas, en el día en el que MLB celebra al primer jugador latino en ser exaltado al Salón de la Fama, señala MLB.com.

La alineación de Tampa Bay incluyó a jugadores de Cuba (Díaz y Randy Arozarena), la República Dominicana (Wander Franco, Manuel Margot y José Sirí), Colombia (Harold Ramírez), Venezuela (David Peralta y Pinto) y México (Isaac Paredes). Los Rays fueron los primeros en informar lo que luego confirmó el Elias Sports Bureau: era la primera vez que los nueve bateadores en un lineup de un club de Grandes Ligas habían nacido en un país latinoamericanos.

«Eso es algo muy bueno para el equipo y para cada jugador latino, y en este día es más especial porque es el Día de Roberto Clemente», comentó Ramírez. «Pasó en el día correcto. Todos lo disfrutamos ahí mismo después del juego, porque nadie sabía».

«Estamos bien contentos, especialmente en un día como hoy», añadió Díaz. «Pienso que los latinos realmente están dejando su marca en el juego de béisbol».

La forma en la que Cash armó el lineup, no obstante, fue solamente una coincidencia, incluso con lo perfecto que resultaba el momento. Los Rays querían llenar la alineación del jueves con bateadores derechos contra el as de Toronto, Kevin Gausman, cuya splitter es un reto todavía mayor para los zurdos. Y sólo tenían a dos jugadores de posición activos que no nacieron en países latinoamericanos: el infielder y bateador ambidextro Taylor Walls, quien reemplazó a Ramírez en el octavo, y el primera base y toletero zurdo Ji-Man Choi.

Así que el lineup fue construido para anotar carreras (objetivo que cumplieron), no necesariamente para hacer historia (lo que también lograron). Ahora, la tarjeta con la alineación original va camino a Cooperstown, donde la espera un lugar en el Salón de la Fama.

«Es algo bien especial. Yo no lo supe sino como hasta la mitad del juego; obviamente alguien me lo mencionó», contó Cash. «Pero es bastante sorpresivo, a la misma vez, simplemente por la comunidad latina y el impacto que han tenido en las Grandes Ligas por tantos años. Y encaja extremadamente bien que haya sido en el Día de Roberto Clemente».

Efectivamente, el número 21 parecía estar en cada rincón del terreno del Rogers Centre la tarde del jueves, no solamente de principio a fin en la alineación de los Rays. La mitad del roster de Tampa Bay llevó el famoso número de Clemente durante la celebración anual del Día de Roberto Clemente, durante el cual se honra la vida y legado del miembro del Salón de la Fama y humanitario que bateó 3,000 hits en el terreno y murió trágicamente durante un accidente aéreo el 31 de diciembre de 1972 mientras trataba de llevar artículos de primera necesidad a Nicaragua.

Cada jugador y coach de los Rays y los Azulejos utilizó un parche con el Nro. 21 en las mangas. Bo Bichette, el puertorriqueño José Berríos y George Springer y el coach puertorriqueño Luis Rivera de Toronto también usaron el número 21 en sus uniformes.

Como parte de la celebración del Día de Roberto Clemente a lo largo de la liga, todos los nominados al Premio Roberto Clemente y quienes lo han ganado en el pasado pudieron vestir el Nro. 21 el jueves, así como también jugadores puertorriqueños y otros que también llevaron el número durante la conmemoración del año pasado. Adicionalmente, cada jugador en el duelo del jueves entre Piratas y Mets en Nueva York utilizó el «21».

LINK ORIGINAL: El Sol de Margarita

Entornointeligente.com