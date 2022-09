En cuatro años Andino Pneus de Venezuela no ha podido producir 200 mil cauchos

Entornointeligente.com /

Cuatro años ya han pasado desde que la antigua empresa Pirelli pasó a manos de Andinus Pneus de Venezuela, y en ese tiempo solo ha fabricado 192.271 cauchos, pese a que tiene una capacidad instalada para producir cien mil cauchos mensuales.

El dirigente sindical Luis Alberto Alvarez, declaró sobre el particular al programa Desde La Cabina, de Unión Radio, donde aseguró que en estos cuatro años, la empresa debió producir cuatro millones 200 mil cauchos.

De acuerdo a sus cálculos, Andino Pneus está produciendo 48 cauchos al año, es decir el cuatro por ciento de lo que debe generarse.

Alvarez comentó que a los trabajadores les indigna que, en una cadena con el presidente Maduro, el presidente de la Cámara del Caucho, Rafael Hernández aseguró que la producción del caucho está en aumento, cuando esto es completamente falso.

«No sé de dónde sacó ese señor eso. Cada día estamos peor en la industria del caucho».

Comentó además que por efectos de la baja producción, los trabajadores de Andino Pneus cobran 45 bolívares semanales, cuando no van a laborar, y 268 bolívares cuando lo hacen. Cuando no van es porque les indican que no hay material para producir.

Estos montos les parecen muy bajos porque los precios de los alimentos y de otros productos están muy altos.

