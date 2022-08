En Cochabamba faltan hidrantes y plan antiincendios en mercados

Entornointeligente.com /

Tras el incendio que consumió más de 100 puestos en el mercado Mutualista de Santa Cruz, los comerciantes del mercado La Pampa y miembros de la plataforma Tunari Sin Fuego advirtieron que la falta de hidrantes, equipos y un plan de contingencia pone en alerta a Cochabamba ante este tipo de desastres. En 2009 y 2017, el mercado La Pampa fue escenario de dos incendios de magnitud que afectaron a decenas de comerciantes del sector muebles y calzados. «Ahí se detectaron ciertas falencias en el tema de primera respuesta y en infraestructura», señaló el coordinador nacional del SAR Bolivia, Bernardo Araníbar. Sin embargo, con el paso de los años no se reforzaron las medidas contra los incendios, sostuvo el dirigente del mercado, Ronald Durán. «Hemos enviado notas a los alcaldes de turno para la construcción de ocho hidrantes en el mercado que está sobre cinco hectáreas. Lastimosamente, no nos han hecho caso. Dios, no quiera que ocurran ese tipo de accidentes porque sería fatal. Nosotros no estamos preparados para otro incendio en el mercado», señaló. Anunció que volverán a solicitar a la Alcaldía construir los hidrantes y trabajar en el tema del cambio de cableado para evitar cortes. Asimismo, dijo que se reunirán con los sindicatos para «obligarlos» a contar con extinguidores y pedirán capacitaciones a la Unidad de Bomberos. Entre las falencias para la atención de incendios en zonas de abastos, además de los puntos de abastecimientos de agua (hidrantes), está que los pasillos son angostos ocupados fuera de norma por los comerciantes y que dificultan el ingreso de las unidades, observó Araníbar. La Unidad de Gestión de Riesgos del Cercado informó que cuentan con el equipo y personal necesario para atender incendios.

«Lo bueno» es la coordinación El fundador y miembro de la plataforma Tunari Sin Fuego, Javier Bellott, destacó que en Cochabamba se consolidó la coordinación de equipos de voluntarios y de primera respuesta ante incendios.

Pero dijo que las autoridades tienen tres grandes desafíos: verificar si los nuevos edificios cuentan con sistemas contra incendios; contar con equipos, escaleras y trajes especiales para incendios estructurales, y trabajar en campañas de concientización sobre cómo actuar y evitar un incendio.

«Los ciudadanos hacemos todo para pagar nuestros impuestos y queremos que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, cuiden a la gente», sostuvo.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com