En Ciudad Bolívar celebraron el Día del niño «por todo lo alto»

Ciudad Bolívar.- Obras de teatro, cotillones, colchones inflables, dulces, piñatas, tortas, caramelos, payasitos, pintacaritas y música para los pequeños, en Ciudad Bolívar desde el sábado comenzó la celebración del Día del niño. Madres, padres, representantes, abuelos y responsables, no escatimaron en celebrar por todo lo alto el día de los más pequeños de la casa, con desayunos, con globos y muchas golosinas. La Paragua II celebró en grande, gracias a la colaboración de todos los habitantes de dicho urbanismo quiénes decidieron crear un día diferente para los infantes; cabe destacar que más de 100 niños se reunieron para disfrutar de ricos perros calientes que prepararon algunos vecinos. La iglesia cristiana Casa de Dios, no dejó pasar por alto el Día del niño con la presentación de dos funciones del Show Kids, donde pequeños y grandes disfrutaron de una excelente pieza teatral realizada por chicos y chicas pequeños y grandes con actuaciones de alto nivel para divertir a grandes y pequeños. En el parque Leonardo Ruiz Pineda se dieron cita los pequeños para disfrutar de ricos helados, además del paseo en el tren de la alegría que pertenece a la alcaldía del municipio Angostura del Orinoco. Desde piscinadas, obras teatrales y mucha diversión, papás hicieron la diferencia en este Día del niño en Ciudad Bolívar. Riberas del Orinoco, parroquia Agua Salada, la iglesia cristiana evangélica desde el pasado viernes hasta el domingo 17 de julio, se llevó a cabo la celebración del Día del niño con muchos dulces, además de los grandiosos títeres, los payasitos, ricas tortas, premios por cantar, danzar, jugar… Fueron tres días de fiesta para los niños. Cañafistola II, no se quedó atrás y también agasajó a los niños con variadas actividades y donde por supuesto, los protagonistas fueron ellos, todos en compañía de sus padres y representantes, quienes además pusieron su granito de arena, para que dicha actividad, se realizara con toda normalidad, hicieron que los pequeños se sintieran muy felices.

