En Chile y Venezuela se acumulan las desigualdades sociales y se revientan, asi son los cambios sociales, imprevistos…

Los acontecimientos en la tierra de los poetas Pablo Neruda y Gabriela Mistral nos han llamado a reflexión por lo imprevisto del suceso, Chile el país de mayor crecimiento económico de América según los reportes de la tecnocracia fondomonetarista, con el salario promedio más elevado de Latinoamérica en 412 dólares mensuales , un plan económico desarrollado y aplicando férreamente las recetas de las teorías económicas del libre mercado, lineamientos de políticas económicas sostenidas desde la dictadura de Pinochet y continuadas en las tres décadas de democracia representativa apegados a la teorías económicas neoliberales, tratados de libre comercio con los denominados países desarrollados, cumplimiento el protocolo del fondo monetario de privatizar todos recursos estratégicos y servicios públicos, considerado por el empresario Piñera recién electo para un segundo periodo como Presidente de Chile ,señala que el país austral es ´´´´ como el Oasis del progreso económico de américa latina´´´´.

El soporte numérico de los indicadores macro económicos de Chile eran los referentes como paradigmas del crecimiento y desarrollo económico para los latinoamericanos, estos fueron desnudados en cinco días por la acción de protesta de la juventud y los estudiantes chilenos por el simple hecho de no poder cancelar la nueva tarifa de transporte en el Metro de Santiago, la espoleta que implosión social conducida por la juventud chilena en protestas masivas sin miedo y con el coraje de luchar por las reivindicaciones sociales frente a la decisión del gobierno de Piñera de reprimirlas con los batallones de ejército y no con los cuerpos de seguridad pública como son la policía y los carabineros, reventando los límites de la región metropolitana de Santiago trayendo como consecuencia el repudio ciudadano de los chilenos por la acción desmedida de las fuerzas armadas y el asesinato de diecinueve personas, desencadenando la protesta masiva a nivel nacional en las principales ciudades del país desde la región de los lagos hasta el norte en desierto de atacama y con la destrucción de cuarenta estaciones del metro Santiago y de establecimientos comerciales

Para entender este acontecimiento político que ha sacudido la sociedad chilena y tambaleado el gobierno de Piñera, tomemos en consideración la fuente de los propios Chilenos ,en entrevista efectuada por la periodista Luciana Vásquez para la televisión argentina, Sergio Bitar ex ministro de los gobiernos de los Presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ante la pregunta ¿Cómo la clase política Chilena no vio venir esta crisis tan contundente? , Bitar afirma, no la vio venir, el proceso de desarrollo chileno tiene dos grandes fallas la desigualdad social, ,una enorme diferencia de los ingresos de los salarios y la falta de participación ciudadana, que no es consultada en las tomas de las decisiones, las desigualdades se acumulan y revientan , así son son los cambios sociales, imprevistos.

La desigualdad social está determinada por la abismal diferencia de los ingresos de los trabajadores, la gran mayoría el 66% de la población laboral devenga el salario mínimo y una pequeña elite con grandes salarios, los altos cotos de los servicio públicos privatizados de transporte, gas, electricidad educación, salud son una gran carga para los ingresos de los trabajadores, que no les alcanza para satisfacer sus necesidades vitales de alimentación, actualmente el 66% de la población trabajadora devenga un salario mínimo de un trabajador es de 300.000 pesos que equivale a un cambio de 727 pesos por dólar americano, representa un promedio de 412 dólares mensuales, para el pensionado una vez cancelado veinte años al fondo de jubilaciones le corresponden de acuerdo a un tabulador de cargo ejercido, las pensiones van de un máximo de 207.968 pesos que son 286 dólares, y el promedio que es la mayoría de 133.968 pesos que son 184 dólares.

Para una familia Chilena promedio trabajadora , empleado público, educador con su salario de 300,000 pesos que son 412 dólares mensuales tiene que cubrir los siguientes gastos para un mes de manutención, 830 pesos por viaje del metro por dos diarios por 22 días son 36.520 pesos son 50 dólares mensuales, electricidad 30.000 pesos son 41 dólares , gas 20.000 pesos 27 dolares,la gran mayoría vive en alquiler con habitaciones de 250.000 pesos son 343 dólares, condominio 50.000 pesos son 68 dólares, telefonía 20.000 pesos son 27 dolares,la canasta alimentaria básica es de100.000 pesos son 137 dólares, al sumar los gastos en pesos mensuales son un total de 510.000 pesos que equivale a 701 dólares mensuales, la conclusión es que el salario al trabajador chileno no le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas , sin tomar en consideración los gastos relativos a salud y educación que están privatizados, para un pensionado el calvario de sobreviente es más terrible a pesar de haber cumplido con su actividad laboral , el monto de la pensión no le alcanza para mantenerse honorablemente para sus gastos de alimentación y medicinas.

La Gran movilización del pueblo chileno de más de un millón de personas el pasado sábado , es una demostración de convocatoria jamás vista en la ciudad de Santiago , una demostración del camino en paz por la conquista de las reivindicaciones sociales más sentidas de los chilenos es la ruptura contra el anarquismo y la violencia destructivas de bienes públicos y privados , y un señalamiento contundente contra el gobierno neoliberal de Piñera que solo está al servicio de los interés de la burguesía chilena, cumpliendo el recetario del fondo monetario internacional sin importar los desequilibrios sociales de la mayoría del pueblo chileno, es un emplazamiento a todas las instituciones del Estado de la República de Chile tiene que atender la demanda planteada hoy, al igual que los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores, movimiento estudiantil, la universidad, la lucha es por un Chile mejor, prospero en toda su conjunto humano. por un salario digno para satisfacer las necesidades, de los trabajadores y de los pensionados, establecer políticas de carácter social para la atención de salud, educación, planes de financiamiento para la vivienda, programas de financiamiento para los emprendedores de pequeña y mediana industria, plan de atención al campesino y agricultores para la siembra y construcción de viviendas en los campos, el pueblo de Chile hoy nos señala el rumbo de la lucha por la justicia social

Quienes son los líderes de las protestas que durante cinco días paralizaron un país, quienes son los líderes que convocan a un país a marchar en paz y solidariamente denunciando la injusticia social y pidiendo la renuncia del presidente Piñera, estamos en presencia de movimientos sociales de masiva convocatorias que ha llenado las calles de Santiago, son jóvenes menores de 30 años que no conocen la dictadura militar, nacieron bajo los gobiernos de la concertación nacional, son conscientes que su lucha es por un mejor porvenir para Chile, por el logro de niveles de vida plenos y satisfactorios, que ponderen que las cifras de los indicadores del crecimiento económico esté relacionado con el crecimiento y desarrolla humano de la mayoría de la sociedad chilena, este movimiento social ha capitalizado la convocatoria incorporando a los pensionados y a las grande masas de trabajadores, su poder es la trasparencia de sus propuestas , frente a un liderazgo político de los partidos de la concertación nacional y los partidos de centro derecha apoltronados en la modorra de sus fracciones parlamentarias con dietas de salarios que asombran por sus montos donde un diputado al congreso recibe un salario mensual de 9.340.000 pesos mensuales que son 12.847 dólares mensuales.

Que contraste tan abismal entre el salario mínimo de Chile de 412 dólares de políticas económicas neoliberales, apegadas a las normas fondomonetaristas por un empresario presidiendo la gestión del poder ejecutivo y el salario de 14 dólares en la Venezuela petrolera gobernada por un Trabajador que implementa las líneas del socialismo del siglo XXI, las pensiones en Chile con un promedio de 184 dólares y las pensiones de Venezuela en 7 dólares, que tienen en común estos gobernantes que son opuestos en sus propuestas políticas, pero ambos con resultados similares para la atención de población como es la marcada desigualdad social y la insatisfacción de la necesidades básicas, en Chile con altos costos para recibir la atención de salud que es inaccesible a sus trabajadores , mientras en Venezuela se derrumbó el sistema de salud preventiva y los centros hospitalarios están en condiciones deplorables, donde los medicamentos de altísimos costo en dólares tienen que ser llevados por las familiares para la atención de sus pacientes, en Chile la educación secundaria y universitaria son de carácter público , pero se tiene que cancelar altísimas sumas de dinero en la matrícula académica, en el caso de la educación universitaria, para poder cancelar la matricula la familia tiene que hipotecar bienes para recibir un financiamiento bancario, en Venezuela el gobierno ha implementado una asfixia económica a las principales universidades nacionales autónomas, no otorgando presupuestos que cubran sus necesidades académicas, estudiantiles en el caso de los salarios de los profesores universitarios son los más bajos de América con un promedio de 30 dólares mensuales y en caso de los empleados y trabajadores universitarios sus salarios son similares a los sueldos mínimos de la administración pública.

El Ministro Sergio Bitar, señala que lo acontecido en CHILE… es producto de la acumulación de las desigualdades sociales, revientan, así son los cambios sociales, imprevistos, en Venezuela se continua con la acumulación profunda del empobrecimiento y la hambruna pareja de toda su población, solo nos espera la vieja estrofa de la canción LA SOGA de Ali Primera …JALA QUE LA SOGA SE REVIENTA …JALA JALA JALA…QUE LA SOGA SE REVIENTA SI ESTAS EN CUARTO MENGUANTE MAÑANA HABRA LUNA NUEVA….

Agricultor, semillerista de papa.

