En Chile la burguesía progresista de Boric llora, porque Pinochet vive, ¿Qué fueron los gobiernos anteriores?

1. Chile es un pequeño país de 20 millones de habitantes, pero muy presente en América por su vecindad con Argentina, Bolivia y Brasil; sin embargo, lo que se ha dicho, es que es de población muy religiosa, conservadora, de derecha. Para que el antimperialista o progresista Salvador Allende pudiera ganar la Presidencia, tuvo que presentar su candidatura tres o cuatro veces, hasta que en 1970 fue electo, por ello no sé si como dicen «por el pueblo» o por arreglos con el aparato capitalista de poder, que siempre manda.

2. Lo que me consta es que Allende en sus discursos era fuertemente antiyanqui y repetía que buscaba construir el socialismo, sobre todo cuando estuvo en México acompañado por el presidente Echeverría. Pero sólo le dieron chance tres años; en 1973 el general Augusto Pinochet (Su general de absoluta confianza) le dio un golpe de Estado y lo asesino en su despacho en palacio. Luego Pinochet, con el total apoyo yanqui y de gobiernos de muchos países, gobernó hasta 1990 casi sin protestas a pesar «del odio» que se le tenía.

3. Pero para mí lo más grave es que a partir de 1990 hubo ocho gobiernos «pinochetistas electos democráticamente» que se subordinaron a la constitución que el dictador mandó redactar y aprobar en 1980. En 1990/1994 la burguesía chilena puso a Patricio Aylwin como presidente de Chile; 1994/ 2000 a Eduardo Frei; 2000/2006 a Ricardo Lagos; 2006/2010 a Michelle Bachelet; 2010/2014 a Sebastián Piñera; 2014/2018 (otra vez) Michelle Bachelet; 2018/2022 (otra vez) Sebastián Piñera. Ocho presidentes pinochetistas para un Chile derechista.

4. Derrocado y asesinado Allende, a partir de 1973, los gobernantes y el pueblo de Chile, estuvieron al servicio de los gobiernos yanquis. Mientras Chávez, Morales, Correa, Ortega, Lula, Kirchner, Castro, desde el año 2000 daban la lucha antimperialista, ningún presidente pinochetista de Chile se acercó a esa batalla. ¿Qué puede llorar el presidente Boric si está operando con una gran burguesía y una clase media súper conservadora y reaccionaria?, sobre todo los expresidentes pinochetistas y equipos enemigos de los trabajadores, obreros y campesinos?

5. Lo he dicho en muchos artículos: estas llamadas izquierdas que gobiernan después de la muerte de Chávez en 2013, quizá no son ni antimperialistas; son sólo progresistas que compiten contra la ultra derecha. Dedican su tiempo a decir que «todo va bien» cuando la población es más miserable y la desigualdad entre las clases sociales se hace más extrema. En vez de radicalizar sus políticas en beneficio de los sectores mayoritarios, agrandan sus compromisos con las clases dominantes para asegurarse de que no sean derrocados como Allende en 1973. ((5/IX/22)

