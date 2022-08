En Chacao urge reparar las aceras

Entornointeligente.com /

El crecimiento de los árboles deteriora muchas aceras, obstaculizando el camino para los civiles, como también pone en peligro algunas edificaciones, lo que preocupa a muchos vecinos en Chacao.

En las calles de la capital se evidencia el deterioro de las aceras o veredas que son afectadas por este problema. En un recorrido de 2001 se documentó como estos espacios se han dañado en zonas de La Castellana, Altamira y Los Palos Grandes.

El desperfecto en las aceras se ve con frecuencia en zonas residenciales, las cuales comúnmente están rodeadas de árboles que crecen con mucha fuerza.

Las raíces de los árboles se expanden y de tal forma comprometen el estado tanto de la vereda como de edificaciones cercanas, especialmente casas.

Silvio Tovar, parquero, señaló que el asfaltado en La Castellana se mantiene cuidado, sin embargo, no se puede evitar que mientras crecen los árboles las aceras no se deterioren. «Uno poda la grama y trata de tener los árboles cuidados, pero si tiene que crecer no hay manera de que lo detengamos», expresó.

Por otra parte, Marcela Yepes, residente en Altamira, compartió que cuando la raíz de un árbol rompe el concreto y a su vez pone en riesgo la infraestructura de una casa se debe de llamar a las autoridades competentes, en este caso la alcaldía, para idear una solución, ya sea talar el árbol o mejorar el asfaltado.

La vecina resaltó que «no se debe tomar medidas por si solos». «Este es un trabajo que compete a los especialistas, no sabemos que daño estamos haciendo si talamos un árbol», agregó.

Los problemas de aceras no fueron los únicos documentados, debido a que se evidencio que existen varios huecos sin atención en las vías.

Antonio Hurtado, quien vive en Los Palos Grandes, compartió que el paso de vehículos pesados ha deteriorado el asfalto, generando huecos que afectan a los conductores de la zona.

