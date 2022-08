En Caura estuvieron más de 30 horas sin luz

Entornointeligente.com /

Habitantes de las manzanas 10 y 11 del sector Caura, en Puerto Ordaz, registraron un apagón que se extendió por más de 30 horas y hasta este domingo en la mañana el servicio eléctrico fue restablecido.

Explicaron los afectados que desde las 3:00 de la madrugada del sábado quedaron sin energía eléctrica. A pesar que informaron a Corpoelec y les asignaron el número de reporte 325115, seguían a la espera.

No fue sino hasta pasadas las 9:30 a.m de este domingo cuando una cuadrilla pudo solucionar el problema. Explicaron que estaban atendiendo otras contingencias y no habían podido acudir al sitio.

Problemas eléctricos

En las últimas semanas han sido múltiples los reportes que se han dado por fallas eléctricas en la ciudad, desde sectores tanto de San Félix como de Puerto Ordaz.

Van desde largos apagones, como constantes cortes eléctricos, así como fluctuaciones que ponen en peligro la funcionalidad de los electrodomésticos.

Algunos casos son: Km 76 de La Ceiba, El Roble, Villa Colombia, Villa Brasil, Villa Central, Villa Bolivia y urbanización María Luisa. En las adyacencias del hospital de Ferrominera Orinoco en Puerto Ordaz tampoco se salvaron de los cortes eléctricos.

