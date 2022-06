En boca de todos: Tiktoker de Barcelona asegura que Piqué le era infiel a Shakira desde hace mucho tiempo

Entornointeligente.com /

Con información de El Farandi La infidelidad de Gerard Piqué hacia Shakira ha sido toda una polémica desde que se oficializó su separación tras 12 años de matrimonio; no obstante, a raíz de esto han comenzado a surgir rumores que indican que el futbolista ya tenía sus amoríos con otras chicas desde hace tiempo.

Es así como la creadora de contenido subió un vídeo dónde aseguraba que en Barcelona los jugadores de fútbol frecuentaban mucho diversos bares; sin embargo, destacó que una vez recibió la invitación de una amiga para ir a uno de estos establecimientos y no estaba permitido el uso de celulares. Más adelante, comentó que esto se debe a que en dichos lugares los futbolistas tienden a «portarse mal».

«Algún día que ya me hice más amiga de ella me contó las razones por la cuál no dejaban usar celulares en esos lugares; porque habían muchos jugadores que iban y se portaban súper mal osea se drogaban o consumían demasiado alcohol. Aparte de todo esto, habían muchos jugadores que estaban ahí con modelos y estos jugadores eran casados; entre estos jugadores que nombraron salió el nombre de Piqué», expresó la joven.

