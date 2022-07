En bicicleta o embarcaciones fluviales 100,000 escolares de zonas rurales van al colegio

Entornointeligente.com /

Sostuvo que el objetivo de estas iniciativas, desarrolladas de manera conjunta con las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y los gobiernos locales, han garantizado el acceso a las aulas y el retorno a las clases presenciales de más de 100,000 estudiantes de colegios públicos de zonas rurales. El Minedu explicó que la primera iniciativa, Rutas Solidarias , distribuye bicicletas y equipo complementario (casco, chaleco reflectivo y juego de herramientas) a los estudiantes para que lleguen a sus colegios de forma rápida y segura. Agregó que la iniciativa, dirigida a los estudiantes de la Educación Básica Regular que tienen un alto nivel de pobreza, ya ha entregado 119,390 bicicletas a 5,237 instituciones educativas. Antes, los estudiantes caminaban aproximadamente 45 minutos para llegar a sus escuelas, pero ahora lo hacen solo en 15 minutos en bicicleta y, además, sus familias ahorran dinero pues ya no tienen que pagar la movilidad de sus hijos. Rutas fluviales Por otro lado, mediante la iniciativa Rutas Fluviales, que comenzó a operar en el primer día de clases presenciales en la región Loreto, en los distritos de Pebas y Urarinas; y en la región Ucayali, en la jurisdicción de Atalaya, los estudiantes son trasladados a las instituciones educativas en embarcaciones especialmente acondicionadas que no ponen en riesgo su integridad física. En la actualidad, 260 niños de 17 comunidades están siendo beneficiados con este servicio fluvial gratuito, que permite un ahorro de hasta 20 soles diarios a las familias. Con Rutas Fluviales, los estudiantes ahorran alrededor de 30 minutos en el traslado y llegan al colegio antes de las 8 de la mañana. Por último, el Minedu recordó que el año pasado 77,847 estudiantes de instituciones educativas públicas y 46,686 de colegios privados interrumpieron sus estudios a causa de la emergencia sanitaria del covid-19. No obstante, este año el Minedu viene impulsando diferentes estrategias y acciones, que involucran a las familias y comunidades, para promover la reinserción y continuidad de los escolares en el servicio educativo. Más en Andina: ? Hasta el 31 de diciembre, la ciudadela inca de Machu Picchu recibirá 4,044 visitantes al día. ?? https://t.co/b2ZwOnhlKa pic.twitter.com/Mc2lVjoDKC

Publicado: 12/7/2022

