En Audax criticaron el arbitraje tras dramática caída ante Colo Colo, mientras que Quinteros analizó el impacto de la partida de Solari

Colo Colo logró un importante triunfo ante Audax Italiano en Rancagua, un 2-1 con un agónico penal de Gabriel Costa y se mantiene como solitario líder del Campeonato Nacional 2022.

Tras la victoria, el director técnico albo, Gustavo Quinteros , se mostró contento por el resultado que lo sostiene al tope de la tabla.

» Fue un partido durísimo, Audax es un equipo duro que defiende bien, con mucha gente, e intentó complicarnos de contragolpe. Pero la verdad Colo Colo intentó todo el partido, jugando casi siempre en campo rival y teniendo dos o tres muy claras», señaló en conversación con TNT Sports.

Al ser consultado por la venta de Pablo Solari a River Plate, el boliviano señaló que «era un chico fuerte que le gustaban los mano a mano. Más allá de que a veces no ganaba sus duelos, lo intentaba siempre. Con él teníamos la posibilidad de jugar de otra manera , (Alexander) Oroz lo hizo bien por momentos con espacios y (Cristian) Zavala lo mismo. Seguiremos probando y dando oportunidades a los que están», comentó.

«Lo vamos a extrañar mucho como profesional e integrante de nuestro trabajo. Era un jugador importante para nosotros, pero sus reemplazantes anduvieron bien, nos sirve para fortalecer nuestro equipo «, dijo.

Y de la posibilidad de traer un refuerzo para reemplazar al «Pibe», el DT albo lamentó que » en este momento no quedan muy buenas alternativas de refuerzos. No va a ser fácil poder incorporar a alguien, vamos a trabajar con lo que tenemos «.

El «Cacique» sufrió un duro golpe pensando en el Superclásico ante Universidad de Chile: Gabriel Costa se perderá el duelo subsiguiente de los albos por acumulación de tarjetas amarillas .

«Lamentablemente le sacaron amarilla hoy y lo perderemos contra la U. Lo bueno es que tenemos jugadores para reemplazarlo y encontrar la variante justa que de algo parecido a lo que ofrece Gabriel. Al jugador que entre hay que darle confianza «, comentó.

Con este resultado, Colo Colo se distanció seis puntos de Ñublense, su más cercano perseguidor. El próximo desafío de los blancos será como local ante Huachipato , en el que será el último encuentro antes de medirse con los azules.

En Audax criticaron el arbitraje

En Audax había mucha molestia. El entrenador Juan José Ribera lanzó dardo al árbitro Rodrigo Carvajal.

«No me gusta mucho el arbitraje, en el partido pasado me preguntaron y no hablé. En el inicio de la jugada del primer gol, (Juan Martín) Lucero hay un claro fuera de juego en el principio y no se revisó. Son cosas que te quedan dando vueltas», expresó.

Ese no fue el único reclamo de Ribera. También se refirió a Gabriel Costa, quien convirtió el penal del triunfo albo a los 99′.

«Luego hay un foul de Costa sobre Labrín que era para doble amarilla, al final el jugador que nos hace un gol de penal debió ser expulsado 15 minutos antes. Creo que hay decisiones -arbitrales- que hay que analizar mejor. A lo mejor el penal es penal, no lo cuestiono y quizás está perfecto, pero Costa debió ser expulsado, de eso no tengo duda. Fue un planchazo en el empeine que en todos los partidos del fútbol chileno es tarjeta amarilla y esta vez no fue», declaró.

«Espero que toda lo que sea revisión de VAR sea justo: que si se revisan algunas jugadas, que mejor se revisen todas», cerró. ¿Encontraste algún error? Avísanos

