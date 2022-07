Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Concurso IBGE Golpe do Pix Mega-Sena Remissão do HIV Empresário que enviou 'pizza falsa' conta no Encontro como percebeu fraude do PIX e dá dicas para escapar Com ajuda de funcionários, dono do estabelecimento decidiu fazer 'pegadinha' com homem que alterou comprovante de PIX pela segunda vez e estava tentando aplicar o mesmo golpe em outro estabelecimento. Por Maria Romero, g1 PI

28/07/2022 09h38 Atualizado 28/07/2022

Golpe do Pix: empresa entrega pizza e refrigerante falso ao perceber golpe em pagamento

O empresário Robson Costa, dono de uma pizzaria na Zona Leste de Teresina, contou na manhã desta quinta-feira no Encontro , da Rede Globo, como conseguiu perceber que estava sendo vítima do golpe do «PIX falso» e decidiu «trollar» o golpista.

Segundo ele, o golpe foi percebido observando alguns detalhes no comprovante do PIX enviado pelo homem e, principalmente, a conta bancária. No comprovante, constava o valor correto da pizza: R$ 55. Na conta bancária, contudo, tinha caído penas R$ 0,01 – um centavo.

«Um mês atrás, a gente foi vítima de golpes, três vendas com golpes falsos. A gente confiava, não conferia. Depois disso, só enviamos o pedido pra cozinha e pra entrega com o dinheiro na conta. Também tinha chegado um PIX de um centavo. Foi quando esse rapaz fez o pedido e aí enviou o comprovante que a gente não identificou na conta», contou.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp Compartilhe esta notícia no Telegram

Outro detalhe observado por ele foi o endereço fornecido pelo autor dos falsos PIX. Segundo o empresário, o homem não informou o endereço correto de onde morava. «Isso é pra gente não conseguir ir até lá depois e nem chamar a polícia», destacou Robson.

«No outro golpe, a gente não conseguiu cobrar, porque ele não dava endereço. Quando a gente ia entregar, ele saía de dentro de um terreno, de um lugar que a gente não conseguia identificar. Seria até difícil pra polícia identificar. Ele diz que é perto de um comércio, que é difícil encontrar o endereço dele», destacou.

Robson disse ainda que na noite dessa quarta-feira (28) procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra o autor dos PIX.

Pegadinha para alertar

A história do golpe ganhou repercussão depois que Robson e seus funcionários decidiram «trollar» um golpista que tentou comprar uma pizza com um PIX falso na última segunda-feira (25). Para isso, ele mandou entregar uma pizza e um refrigerante «falsos».

Segundo ele, a iniciativa veio para alertar outros comerciantes da região, para que não caíssem no mesmo golpe. «Se estava passando golpe na gente, com certeza ia passar em outros comércios», disse.

Inicialmente, segundo ele, a ideia era de entregar «só a caixa» ao golpista, mas ele iria sentir o peso. Pensei até em colocar areia, mas pizzaiola deu a ideia de enviar a massa sem recheio, pra «imitar» melhor a pizza na hora da entrega.

Segundo Robson, ele já tinha tido um prejuízo de R$ 300 com a mesma pessoa há cerca de um mês e o homem já estava tentando um golpe contra outro estabelecimento ao comprar cerveja (leia mais aqui) .

Na noite de segunda-feira (25), ele notou no aplicativo bancário a chegada de dois PIX de R$ 0,01 (um centavo). Isso já deixou o empresário atento.

1 de 3 Com os dados da transferência de R$ 0,01, o homem editou o comprovante e alterou o valor para R$ 55, o valor da pizza. — Foto: Arquivo pessoal Com os dados da transferência de R$ 0,01, o homem editou o comprovante e alterou o valor para R$ 55, o valor da pizza. — Foto: Arquivo pessoal

LEIA TAMBÉM

VIDA LÁ FORA: Brasileiros deixam país em crise em busca de trabalho e qualidade de vida COMPRA ONLINE : Filho de Maurício de Sousa pagou R$ 14,5 mil por placa de vídeo e recebeu potes de areia VIROU MEME: Mulher deixa de cortar bolo de aniversário e pede à confeiteira para devolvê-lo

Minutos depois, a atendente do local informou para ele que não estava conseguindo conferir a chegada de uma transferência de um cliente que tinha mandado o comprovante. Eles notaram então que o documento era falso.

Com os dados da transferência de R$ 0,01, o homem editou o comprovante e alterou o valor para R$ 55, o valor da pizza.

Pizza sem recheio e suco salgado

Depois de perceber que provavelmente se tratava do mesmo homem que já tinha dado um golpe na pizzaria, eles resolveram fazer uma «brincadeira» com o homem, entregando uma pizza sem recheio e um suco com sal.

2 de 3 Pizzaria recebe pix falso e entrega refrigerante e pizza 'falsos' — Foto: Arquivo pessoal Pizzaria recebe pix falso e entrega refrigerante e pizza 'falsos' — Foto: Arquivo pessoal

«Eu fiquei sem ideia de como fazer. A pizzaiola deu a ideia de mandar só a massa seca e ela escreveu o nome 'PIX fake' na caixa. Pro refrigerante, pegamos a garrafa vazia e colocamos um suco em pó. O entregador disse que ele ainda poderia beber o suco, aí colocamos sal», contou.

Na hora da entrega, o endereço e as características físicas eram semelhantes às do homem que tinha aplicado o golpe anteriormente. Depois do pedido recebido e checado, o golpista disse por WhatsApp ao empresário que não tinha entendido a entrega daquela forma e em seguida bloqueou a pizzaria.

Versículo bíblico e pedido de cerveja

Segundo o empresário, eles decidiram ainda fazer uma brincadeira com um pênis de borracha, um brinquedo de um dos entregadores, que foi enviado na pizza. Depois, de um outro número de telefone, eles pediram o brinquedo de volta. O homem disse que vai devolver o brinquedo e que não fez o PIX falso por maldade.

«Nós tínhamos mandado com a pizza um brinquedo de um dos entregados, um pênis de borracha. Então falamos com ele de outro número pra pedir de volta, porque tinha sido só uma brincadeira. Ele disse que vai devolver e em seguida mandou uma mensagem dizendo que 'roubou pra comer '», disse o empresário.

A mensagem faz referência ao versículo 30 do capítulo 6 dos provérbios bíblicos, que diz: «O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome.»

Contudo, depois dos vídeos gravados e postados em grupo de empreendedores da região, o utro empresário informou que o homem estava tentando aplicar o mesmo golpe, dessa vez pedindo cervejas.

3 de 3 Outro empresário informou que o homem estava tentando aplicar o mesmo golpe, dessa vez pedindo cervejas. — Foto: Arquivo pessoal Outro empresário informou que o homem estava tentando aplicar o mesmo golpe, dessa vez pedindo cervejas. — Foto: Arquivo pessoal

«Nós ainda vamos buscar a polícia e denunciar. E não confiamos mais só no comprovante. Estamos sempre olhando se o valor está na conta», disse o empresário.

Ele destacou outra característica desse tipo de golpe: «Outro detalhe é que ele não colocou o endereço normal. Ele coloca que tá na rua, que a casa dele está sem endereço correto, que a casa não tem número. Eles fazem isso pra gente não ter como cobrar, quando descobrir «, destacou o empresário.

📲 Confira as últimas notícias do g1 Piauí

📲 Acompanhe o g1 Piauí no Facebook , no Instagram e no Twitter

VÍDEOS: Assista às notícias mais vistas da Rede Clube

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com