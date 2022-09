Entornointeligente.com /

05/09/2022 19h55 Atualizado 05/09/2022

1 de 3 O empresário Thiago Antonio Fernandes Vieira, de 42 anos, investigado pela polícia. — Foto: Reprodução/Instagram O empresário Thiago Antonio Fernandes Vieira, de 42 anos, investigado pela polícia. — Foto: Reprodução/Instagram

O empresário Thiago Antonio Brennand Fernandes Vieira, de 42 anos, que agrediu uma mulher dentro de uma academia, em São Paulo (SP) , não está mais no Brasil. Na noite de domingo (4), o Ministério Público de São Paulo o denunciou por lesão corporal contra mulher e corrupção de menores. O caso foi revelado pelo Fantástico .

Procurada pelo g1 , a defesa alegou que Thiago viajou para o exterior em voo de carreira «sem que existisse qualquer restrição que o impedisse de se ausentar do país». Os advogados afirmam que ele tem data de retorno ao Brasil «e está à disposição de autoridades».

Segundo uma passagem em nome de Thiago, a viagem feita por ele entre a madrugada de sábado e domingo teve como destino Dubai . O retorno deverá ser em outubro.

Empresário que agrediu mulher em academia de SP sai do país

Fantástico mostra novas denúncias contra empresário Mulher relata agressões e diz ter sido obrigada a tatuar iniciais de empresário: ‘É um monstro’

Na denúncia oferecida à Justiça, o MP pediu a apreensão do passaporte dele e a obrigação de manter o endereço atualizado. O promotor ainda representou que o investigado entregasse o documento no cartório da 6ª Vara Criminal. Em caso de recusa, pediu que fosse expedido mandado de busca e apreensão. O pedido não foi analisado pela Justiça a tempo .

Indenização

O MP pediu uma indenização de R$ 100 mil em danos morais para a vítima da academia por conta da infração penal sofrida. O juiz ainda irá se manifestar sobre o caso.

Além disso, o promotor Bruno César Cruz de Assis argumentou também que todas as agressões ocorreram na presença do filho de Thiago e o menino, menor de idade, foi induzido pelo comportamento do pai nas ofensas às mulheres.

Mulher relata agressões e diz ter sido obrigada a tatuar iniciais de empresário: ‘É um monstro’

«Após os atos de violência perpetrados por seu genitor, 'que seu pai estava lhe cuspindo porque você é uma puta e merecia', repetindo a frase algumas vezes, além de também ofender outra aluna do estabelecimento, que tentou apaziguar a situação, chamando-a de 'puta' e 'vagabunda'», escreveu.

«Estimulado pela truculência do exemplo que lhe foi dado por seu pai momentos antes, ameaçou outro aluno da academia na recepção do local, pelo simples fato dele reprovar o comportamento do denunciado, afirmando para mencionado aluno que era para ele 'calar a boca porque senão também iria levar um pau aqui dentro'», completou.

Garçom afirma ter sido agredido por empresário Thiago Brennand: ‘Um tapa tão forte, que pegou na minha testa, no meu olho, meu nariz’

O MP entendeu que o denunciado cometeu a corrupção do adolescente, o induzindo a praticar os atos infracionais de injúria e ameaça. A defesa de Thiago foi procurada e informou que se manifestará apenas nos autos do processo.

O promotor recomendou medidas para que Thiago não se aproxime ou tenha contato com a vítima, a proibição da entrada de Thiago na academia e a apreensão do passaporte do empresário.

Leia também:

Garçom afirma ter sido agredido por empresário Thiago Brennand: 'Um tapa tão forte, que pegou na minha testa, no meu olho, meu nariz' Técnico de enfermagem relata ter sido agredido por empresário dentro de hospital em SP: 'Acha que tá falando com quem?' Assédio, injúria, agressão, dívida de aluguel: quem é o homem investigado por ameaçar mulheres Investigado por ameaçar mulheres cresceu no Recife

2 de 3 O empresário Thiago Antonio Fernandes Vieira, de 42 anos. — Foto: Reprodução/TV Globo O empresário Thiago Antonio Fernandes Vieira, de 42 anos. — Foto: Reprodução/TV Globo

Investigação

O inquérito elaborado pelo 15º Distrito Policial havia sido encaminhado ao Ministério Público e à Justiça, mas o empresário não foi indiciado. Foram ouvidos o suspeito, a vítima agredida, testemunhas e professores da academia.

A polícia solicitou que a academia apresente o vídeo do caso e encaminhou a solicitação de medidas protetivas para a vítima, com a proibição do investigado se aproximar dela e de parentes. O pedido também será analisado pelo juiz.

Thiago Brennand mandou entregar caixão na casa de primo com câncer: ‘Já tá todo mundo sabendo da metástase, Cancinho’

Anteriormente, a defesa de Thiago Brennand havia dito que ele já prestou depoimento no inquérito, «apresentando todos os esclarecimentos para a plena compreensão dos fatos sob investigação».

«Diante disso, a nova equipe de defesa de Brennand considera absolutamente desnecessário o pedido de medida protetiva protocolado no início do caso. O trabalho da defesa se dará dentro das balizas do bom direito, da civilidade e do respeito à intimidade, integridade e dignidade de todas as partes e testemunhas», diz o texto assinado por Cavalcanti Sion Advogados.

Segundo os relatos, as agressões ocorreram no dia 3 de agosto, numa academia no Itaim Bibi, em São Paulo.

À polícia, a vítima contou que é frequentadora da academia e que desde que entrou foi orientada por outras mulheres a se manter afastada do investigado. Na ocasião em que treinavam no mesmo horário, Thiago teria pegado o número de uma das mulheres e a convidado para sair. Com a recusa, ele teria passado a enviar mensagens ofensivas.

No dia da agressão investigada, o empresário foi em direção a ela e mandou que saísse da frente dele, o que foi recusado. Em seguida, Thiago teria a agarrado pelos braços e uma confusão começou.

Aluna de academia em shopping de luxo de SP relata agressão de empresário: ‘Ele falou: ‘Vou cuspir em você porque você merece’

Outra vítima relatou à polícia que frequenta a academia, no dia das agressões estava treinando e ouviu a outra mulher falando que «não sairia» com um homem, se referindo a Thiago.

Na sequência, a testemunha contou que saiu do aparelho e foi em direção à vítima. Ela afirma que presenciou o suspeito quando o suspeito a agarrou pelos cabelos e cuspir por três vezes no rosto dela. Um jovem, apontado como filho de Thiago, chamou uma das mulheres de «puta e vagabunda».

Uma segunda testemunha afirmou ter ouvido o investigado chamar a vítima de «fraca» e «pobre». Um dos professores de musculação disse que não viu a confusão, mas encontrou um tufo de cabelo no chão.

Técnico de enfermagem relata ter sido agredido por empresário dentro de hospital em SP: ‘Acha que tá falando com quem?’

O que diz o empresário

A defesa de Thiago apresentou à polícia a primeira defesa por meio de advogado. Nela, ele informou ser colecionador de armas legalmente cadastradas e registradas na Superintendência de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª. Região Militar (SEPC/2). Em 23 de junho, o acervo teria passado por vistoria de rotina por militares.

Em nova defesa, Thiago afirmou que repudia a versão dada pela vítima. Ele contou à investigação que, no dia da confusão, estava na academia, quando se deparou com a vítima fazendo exercícios em «local inapropriado».

3 de 3 Thiago Brennand Fernandes Vieira sem camisa e ao telefone em imagem publicada em rede social — Foto: Reprodução/TV Globo Thiago Brennand Fernandes Vieira sem camisa e ao telefone em imagem publicada em rede social — Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo ele, havia pedido que a professora da academia falasse com a vítima. Na sequência, a mulher retornou ao mesmo local e causado «uma situação de desconforto».

Após passar por ela por três vezes, sem falar nada, ele conta que resolveu então pedir que a vítima buscasse outro local para os exercícios. Negou que tenha feito alguma provocação.

Ainda segundo o relato dele, a vítima gritou e o ofendeu, gesticulando com as mãos e dizendo que podia treinar onde quisesse, que o odiava e que «conhecia pessoas que podiam acabar com sua vida».

Sobre o cuspe, o empresário acusa a vítima de tentar cuspir nele. De acordo com a declaração, ele «teve o impulso de cuspir de volta e empurrá-la para trás».

Ministério Público denuncia empresário por lesão corporal

