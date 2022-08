Empresário Mário Ferreira prescinde do apoio do PRR para o Grupo Pluris

Entornointeligente.com /

O grupo Pluris, do empresário nortenho Mário Ferreira, anunciou esta segunda-feira que «recusa qualquer cêntimo do PRR» e que, por isso, cancelou o pedido de empréstimo ao Banco Português de Fomento.

No mês passado, e de acordo com a lista divulgada por aquela entidade bancária, a empresa de Mário Ferreira iria receber 40 milhões de euros de apoio à capitalização, que, de acordo com o próprio, seriam direcionados ao aumento de capital da Mystic Cruises, a empresa de navios turísticos de Mário Ferreira.

Agora, a empresa afirma que «o aumento de capital será feito com fundos próprios e ocorrerá durante a próxima semana». Para tal, o grupo decidiu «vender alguns dos ativos detidos pela Pluris Investments, realizando assim o necessário aumento de capital».

