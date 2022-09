Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Fantástico Liz Truss Brasil no Oscar Empresária do agronegócio baiano pede que colegas demitam 'sem dó' funcionários que votarem em Lula; MPT investiga caso Ruralista é de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. MPT abriu inquérito para apurara se este é um caso de assédio eleitoral. Por g1 BA

05/09/2022 18h11 Atualizado 05/09/2022

MPF apura se há assédio eleitoral em declarações de ruralistas no oeste baiano

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou um inquérito para investigar um possível assédio eleitoral em Luis Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Em um vídeo postado nas redes sociais, uma empresária do agronegócio orienta que agricultores «demitam sem dó» os funcionários que votarem em um candidato à presidência e outro ao governo do estado.

A mulher foi identificada como Roseli Vitória Martelli D'Agostini Lins. Na rede social ela se apresenta como «aposentada, conservadora, avó de dois meninos maravilhosos, entusiasta pelos rumos que o Brasil está trilhando».

Em uma das postagens, Roseli orienta os colegas ruralistas:

«Façam um levantamento. Quem for votar no Lula, demitam, e demitam sem dó, porque não é uma questão de política, é uma questão de sobrevivência. E você que trabalha com o agro e que defende o Lula, faça o favor, saia também».

O caso está sendo apurado pela unidade do órgão localizada no município de Barreiras , também no oeste do estado, e vizinha de Luís Eduardo Magalhães . O g1 procurou a empresária, mas não obteve um posicionamento.

De acordo com a procuradoria do MPT, as declarações extrapolam o âmbito da opinião e ultrapassam o limite da liberdade de expressão. Além disso, o órgão entende que a fala gravada pela empresária tem como objetivo reprimir o exercício da liberdade de voto de empregados do setor do agronegócio.

O MPT informou que vai notificar a autora das declarações para prestar esclarecimentos. Depois da apuração dos fatos, medidas extrajudiciais e judiciais poderão ser adotadas.

Além da procuradora titular do procedimento, o MPT designou a coordenação estadual de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho e a chefia da regional baiana para dar suporte à atuação neste caso.

1 de 1 Vídeo foi publicado por Roseli em uma rede social — Foto: Redes sociais Vídeo foi publicado por Roseli em uma rede social — Foto: Redes sociais

Veja mais notícias do estado no g1 Bahia .

Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia 💻

33 vídeos Ouça 'Eu Te Explico' 🎙

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com