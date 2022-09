Empresas peruanas destacan en importante Feria «Coterie New York 2022»

Entornointeligente.com /

Por ello, destacó que marcas peruanas vienen destacando durante el desarrollo de la ‘Coterie New York 2022’, que se realiza en Nueva York (Estados Unidos), y es calificada como la feria de negociación de retail y plataforma de exposición más importante de diseño y accesorios para mujeres del rubro textil a nivel mundial. Las empresas peruanas que participan en esta feria son las empresas Clutch Calzado, Chic Chemin Calzado, Claudia Navarro Jewelry, Kuna/ Incalpaca, Jessica Butrich y Nation LTD, las cuales exponen prendas de confecciones en algodón y alpaca para bebés y niños, además de calzado, joyería y decoración. El titular del Mincetur visitó los stands peruanos y se reunió con sus representantes. Afirmó, así, que la participación de las marcas peruanas forma parte de las políticas de impulso al comercio exterior que promueve la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, mediante las Oficinas Comerciales (OCEX) de Promperú. Como se recuerda, desde el 2017, Promperú lanzó el Programa de Promoción de Marcas en Ferias Especializadas, un fondo concursable donde se promueve la participación de marcas peruanas en ferias internacionales bajo la estrategia comercial de business to business. De esta manera, se facilita el acercamiento entre ellas y las boutiques, concept stores, tiendas multimarcas, agentes de venta, entre otros stakeholders, que comercializan a nivel retail en plataformas especializadas orientadas a marcas propias. Cabe indicar que, a la fecha, desde el mencionado organismo técnico especializado, se ha beneficiado a más de 50 marcas peruanas con participaciones en cerca de 90 ferias internacionales en Estados Unidos y Europa principalmente. Importante El ministro Roberto Sánchez se encuentra en Nueva York, como parte de la delegación del Ejecutivo que participa en el debate general del 77º Periodo Anual de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Estados Unidos, y que es liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo. Más en Andina: ¿Buscas un departamento? Mercado en Lima Top sigue siendo dinámico ? https://t.co/7xFHiQ7RMB El sector inmobiliario continúa sólido y estable en lo que va de este año, pese a la coyuntura política y económica, sostuvo la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (Asei). pic.twitter.com/4X227aZu8B

Importante El ministro Roberto Sánchez se encuentra en Nueva York, como parte de la delegación del Ejecutivo que participa en el debate general del 77º Periodo Anual de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Estados Unidos, y que es liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo.

