A primeira fornada de apoios do Plano de Recuperação e Resiliência ( PRR ) a os consórcios de inovação que juntam empresas e universidades atribuiu 612 milhões de euros a fundo perdido, dos quais 62% serão para as empresas e 38% vão para as chamadas entidades não-empresariais do sistema de investigação e inovação (ENESII).

