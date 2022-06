Entornointeligente.com /

Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Ver perfil de remolacha.net en Facebook Ver perfil de remolachanews en Twitter Ver perfil de remolachanet en Instagram Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Empresas de transporte sacan pie de CONATRA Junio 12, 2022 por J.C Distintas empresas de transporte de pasajeros del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo han decidido el día de hoy retirar su membresía de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) al señalar que esta no respeta las disposiciones contenidas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como no identificarse con las empresas y compañías de transporte que se encuentran dentro de la organización.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com