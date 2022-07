Empresas de Telerradiologia: o que fazem e como funcionam

Entornointeligente.com /

Empresas de telerradiologia prestam serviços de emissão de laudos a distância, uma especialidade da telemedicina. Elas possibilitam que médicos radiologistas interpretem e elaborem laudos de exames médicos através da internet.

Com o mercado da telemedicina em ascensão, pode ser difícil a escolha de empresas de telerradiologia para o centro de diagnóstico por imagem. Pensando nisso, com base na experiência da equipe da STAR Telerradiologia e na opinião de seus clientes, essa lista foi elaborada com os fatores que devem ser analisados por gestores de serviços de radiologia para auxiliar nessa escolha.

Cinco fatores são decisivos na escolha de empresas de telerradiologia:

Equipe de Radiologistas

Controle de Qualidade

Suporte médico

Automatização de processos

Suporte técnico e administrativo

