Empresas Copec alcanza utilidades por US$ 1.000 millones en el primer semestre por positivo desempeño de negocio forestal

Empresas Copec reportó la tarde de este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) utilidades por US$ 1.001 millones en el primer semestre de este año frente a los US$ 569 millones alcanzados en igual período del año pasado. Es decir, fue una cifra superior en US$ 432 millones.

Esto se explica, principalmente, por un resultado operacional mayor en US$ 360 millones, sumado a un resultado no operacional más favorable en US$ 126 millones, compensado parcialmente por mayores impuestos por US$ 52 millones.

Según detalló la firma controlada por el grupo Angelini en su análisis razonado, el mejor resultado operacional se origina, en parte, en el sector forestal. Arauco, precisó, anotó un alza en sus ingresos como consecuencia de precios y volúmenes más altos en celulosa, sumado a mayores precios en los segmentos de maderas y paneles. Lo anterior, agregaron, se vio compensado por una baja en los volúmenes de estos dos últimos segmentos.

En lo que se refire al sector de combustibles, los resultados aumentaron en Copec Chile, Terpel y Mapco, debido a una mejora en volúmenes y un efecto contable positivo por revalorización de inventarios en Terpel debido a las alzas en el precio internacional del petróleo.

En tanto, Abastible reconoció un menor resultado operacional respecto al año anterior, explicado por una caída en el desempeño de sus operaciones en Chile, Colombia y Ecuador, compensado en parte por una mejora en los resultados en Perú.

Contienda judicial de Metrogas en Argentina

En cuanto a Metrogas, se informó una utilidad de US$ 8.062 millones, inferior a los US$ 25.535 millones registrados al cierre de junio de 2021. También se abordó el impacto respecto a un fallo en primera instancia en Argentina dictada por el Juez Federal en las causas judiciales seguidas por Transportadora de Gas del Norte (TGN), la que tiene su origen en el año 2009.

En el análisis razonado, se destaca que Empresas Copec en sus resultados » registró una pérdida de US$ 91,8 millones como consecuencia de una provisión relativa a un fallo judicial inicial adverso a la compañía , en una disputa con un proveedor de transporte de gas que se prolongaba desde los años de corte de suministro desde Argentina».

Cabe recordar que la decisión, si bien no está a firme y es susceptible de apelaciones, condena a Metrogas al pago a TGN en función de lo demandado al pago de facturas y lucro cesante, más costas e intereses derivados de un contrato de transporte de gas que se vio afectado por la interrupción de suministro desde Argentina.

«Se estima que el efecto contable de dicho resultado tendrá un impacto negativo en los estados financieros financieros trimestrales de Metrogas S.A. al cierre de septiembre de 2022 de US$ 240 millones , en ganancia (pérdida)», había explicado en un escrito enviado al regulador el gerente general de la compañía nacional, Pablo Sobarzo, el pasado 8 de agosto.

Por su parte, Agesa anotó una utilidad de US$ 45,2 millones, mayor a la observada durante el primer semestre del año pasado.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

